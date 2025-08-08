Vedan khẳng định vị thế tại Vietfood & Beverage 2025 bằng trải nghiệm đột phá

Sự xuất hiện ấn tượng này tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Vedan trên thị trường thực phẩm và gia vị tại Việt Nam, thông qua chiến lược đầu tư bài bản và định hướng phát triển bền vững.

Tại triển lãm năm nay, Vedan mang đến một không gian trưng bày hiện đại, được thiết kế chuyên biệt thành nhiều khu vực như: khu giới thiệu sản phẩm, khu trình diễn ẩm thực, khu nếm thử và khu tư vấn công dụng sản phẩm. Mỗi khu vực không chỉ thể hiện rõ nét hệ sinh thái sản phẩm phong phú mà còn chú trọng trải nghiệm thực tế, cho phép khách hàng cảm nhận trực tiếp về chất lượng và công năng của từng dòng sản phẩm. Sự đầu tư đồng bộ từ hình ảnh đến nội dung thể hiện cam kết của Vedan trong việc nâng tầm trải nghiệm người tiêu dùng và khẳng định phong cách chuyên nghiệp trong mọi hoạt động tiếp thị thương hiệu.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Vedan tại sự kiện là sự ra mắt loạt sản phẩm gia vị tiện lợi, đáp ứng xu hướng ẩm thực hiện đại. Đặc biệt, Xốt hải sản sò điệp - gia vị hoàn chỉnh cho các món lẩu, xào, chấm - và Xốt nấm dành cho món chay - phù hợp với lối sống lành mạnh đang ngày càng phổ biến - đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách tham quan và đối tác. Đặc biệt, hình ảnh hai PG mascot hóa thân thành Sò điệp và Nấm chay - đại diện trực quan cho hai dòng sản phẩm xốt gia vị mới - đã tạo nên hiệu ứng thị giác sinh động, thể hiện tinh thần đổi mới trong truyền thông thương hiệu của Vedan mà vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa ẩm thực truyền thống.

Mascot Sò điệp Vedan trở thành tâm điểm, thu hút đông đảo người tiêu dùng trẻ đến tham quan và trải nghiệm

Toàn bộ các sản phẩm của Vedan được sản xuất theo quy trình khép kín, đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Hệ thống chứng nhận quốc tế như HACCP, ISO 9001, FSSC 22000,… là minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm gia vị, các sản phẩm kẹo dẻo, hạt ngũ cốc, hạt hướng dương và một số sản phẩm ăn vặt dùng ngay do Vedan nhập khẩu và phân phối cũng được giới thiệu trưng bày tại triển lãm. Ngoài ra, ngành hàng nguyên liệu tinh bột sắn, đường Maltose syrup, tinh bột biến tính là một trong những nguyên liệu có ứng dụng cao trong ngành sản xuất thực phẩm cũng là những sản phẩm chất lượng cao mà Vedan cũng muốn nhân dịp triển lãm có thể giới thiệu và mở rộng tìm kiếm đối tác. Đại diện Vedan Việt Nam chia sẻ: "Triển lãm Vietfood & Beverage là cơ hội quan trọng để chúng tôi kết nối sâu rộng hơn với khách hàng, lắng nghe phản hồi thực tế và cập nhật xu hướng tiêu dùng. Những thông tin này là cơ sở để Vedan tiếp tục cải tiến, phát triển sản phẩm theo định hướng thị trường và nâng cao chất lượng phục vụ".

Vedan chia sẻ về định hướng phát triển bền vững và các dòng sản phẩm đa dạng tại Vietfood & Beverage 2025

Triển lãm Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 9.8.2025 tại SECC, TP.HCM. Vedan Việt Nam dự kiến tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động tương tác phong phú nhằm lan tỏa hình ảnh thương hiệu và tăng cường kết nối với đối tác trong và ngoài nước.