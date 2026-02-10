Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vedan trao hơn 1.000 phần quà Tết cho hộ khó khăn

Nguồn: Vedan
10/02/2026 16:00 GMT+7

Từ ngày 4 - 9.2.2026, Vedan Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ và UBMTTQ tại Đồng Nai, TP.HCM trao hơn 1.000 phần quà Tết cho các hộ khó khăn, tiếp tục hoạt động thiện nguyện thường niên theo phương châm 'Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội'.

Vedan trao hơn 1.000 phần quà Tết cho hộ khó khăn- Ảnh 1.

Đại diện UBND xã Phước Thái và đại diện Vedan Việt Nam phối hợp trao tặng quà tết cho người dân

Mỗi phần quà Tết bao gồm gạo cùng các sản phẩm gia vị thiết yếu do Vedan Việt Nam sản xuất như bột ngọt, hạt nêm, tương ớt, nước mắm... góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của các gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, gắn bó của tập thể cán bộ công nhân viên Vedan đối với cộng đồng.

Vedan trao hơn 1.000 phần quà Tết cho hộ khó khăn- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thu Thuỷ, Phó giám đốc đối ngoại Vedan Việt Nam (áo xanh), đến trao quà Tết cho người dân phường Phú Mỹ

Trực tiếp trao quà đến tay người dân, bà Yang Nai Hsuan (Trợ lý đặc biệt Văn phòng Tổng giám đốc) chia sẻ: "Xuất phát từ tầm nhìn 'Liên tục đáp ứng cuộc sống mới khỏe mạnh và ngon miệng cho mỗi người', Vedan Việt Nam xem trách nhiệm sẻ chia là yếu tố cốt lõi trong triết lý kinh doanh. Việc trao quà và đồng hành cùng bà con đón một mùa Tết trọn vẹn, là một bước đi tuy nhỏ nhưng không thể thiếu trên hành trình cam kết gắn bó lâu dài cùng Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những món quà này sẽ có thể góp thêm một chút ấm áp, một chút niềm vui để bà con đón năm mới phấn khởi hơn"

Vedan trao hơn 1.000 phần quà Tết cho hộ khó khăn- Ảnh 3.

Bà Yang Nai Hsuan - Trợ lý đặc biệt Văn phòng Tổng giám đốc Vedan Việt Nam (áo trắng) cùng địa phương trao các phần quà Tết cho người dân xã Phước Thái

Tính đến năm 2026, Vedan đã có 35 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam với hơn 3.800 CBCNV. Từ một doanh nghiệp FDI tiên phong đầu tư vào Việt Nam, Vedan hiện đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất thực phẩm - gia vị, được tin yêu với các sản phẩm chất lượng, giá thành phải chăng, phù hợp khẩu vị người Việt. Không chỉ tập trung sản xuất kinh doanh, Vedan cũng thường xuyên quan tâm và chăm lo đời sống của CBCNV. Mỗi năm nhân dịp Tết, công ty tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như hội thi sắc xuân, thi trang trí mâm ngũ quả, thi nấu bánh chưng bánh tét và tặng quà cho các công nhân không về quê ăn Tết...

