Veloz Cross khuyến mại đến 100% thuế trước bạ và 1 năm bảo hiểm

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
18/11/2025 14:45 GMT+7

Phân khúc MPV thêm nhộn nhịp với mức giảm 100% thuế trước bạ, tặng một năm bảo hiểm thân vỏ cùng lãi suất vay chỉ từ 1,99%/năm của Toyota dành cho Veloz Cross và Avanza Premio.

Veloz Cross khuyến mại đến 100% thuế trước bạ và 1 năm bảo hiểm - Ảnh 1.

Giảm tới 75 triệu đồng và tặng 1 năm bảo hiểm cho khách mua Veloz Cross

ẢNH: DNCC

Phân khúc MPV tiếp tục là "điểm nóng" với hàng loạt ưu đãi. Trong đó, Toyota tiếp tục duy trì khuyến mại lớn từ nay đến hết ngày 30-11, với mức giảm tương đương 100% thuế trước bạ, tặng một năm bảo hiểm thân vỏ và ưu đãi lãi suất vay trả góp chỉ từ 1,99%/năm trong 6 tháng đầu cho khách hàng mua Veloz Cross và Avanza Premio. Theo đó, khách hàng sẽ tiết kiệm đến gần 70 triệu đồng khi mua Avanza Premio và đến 75 triệu đồng với Veloz Cross.

Toyota tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh khi bổ sung chương trình "Vay trả trước 0 đồng" dành cho khách hàng mua bất kỳ mẫu xe nào của hãng. Với lãi suất chỉ từ 7,99%/năm trong 12 tháng, chương trình giúp người mua dễ dàng sở hữu xe mà không cần vốn ban đầu.

Ưu đãi này được thiết kế riêng cho ba nhóm khách hàng: cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (gồm giáo viên, y bác sĩ, lực lượng vũ trang, viên chức); nhân viên thuộc công ty trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam; và nhân viên thuộc đối tác, nhà cung cấp, hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
