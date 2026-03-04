Veloz Cross tiếp tục được giảm đến 66 triệu đồng trong tháng 3.2026

Giai đoạn đầu năm là thời điểm doanh số toàn thị trường chững lại do tâm lý hạn chế chi tiêu cho các khoản lớn và khách hàng đã tranh thủ mua sắm trong các đợt khuyến mại cuối năm. Tuy nhiên, với Veloz Cross, mức biến động được đánh giá không quá lớn nhờ nhu cầu xe 7 chỗ tiếp tục tăng và các chính sách hỗ trợ tài chính được triển khai xuyên suốt.

Tháng 3.2026, Toyota Việt Nam tiếp tục áp dụng mức hỗ trợ 64 - 66 triệu đồng cho tất cả các phiên bản Veloz Cross, tương đương 100% lệ phí trước bạ dành cho khách hàng thanh toán 100% và đại lý đã xuất hóa đơn GTGT. Song song đó, khách hàng lựa chọn hình thức trả góp được hưởng lãi suất ưu đãi từ 5,99%/năm trong 6 tháng đầu. Đối với một số nhóm khách hàng đặc thù, chương trình vay "Trả trước 0 đồng" với lãi suất cố định trong 2 năm cũng được áp dụng. Việc duy trì mức hỗ trợ tương đương toàn bộ lệ phí trước bạ giúp Veloz Cross giữ lợi thế đáng kể về chi phí lăn bánh ban đầu. Điều này đặc biệt quan trọng khi người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với tổng chi phí sở hữu thay vì chỉ giá niêm yết.