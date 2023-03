'Vén màn' Hyundai Accent thế hệ mới, ngoại hình giống Elantra

Theo phong cách điển hình của hãng xe Hàn Quốc, thiết kế Hyundai Accent 2024 thay đổi hoàn toàn so với phiên bản tiền nhiệm từ trong ra ngoài. Ngoại thất tuân theo triết lý thiết kế Sensuous Sportiness, lấy cảm hứng từ các mẫu sedan toàn cầu của Hyundai như Elantra, Sonata.



Hyundai Accent 2024 còn có tên gọi khác Verna, có ngoại hình như Elantra thu nhỏ Rushlane

Hyundai Accent 2024 sở hữu kích thước dài, rộng, cao tương ứng 4.535 x 1.765 x 1.475 (mm), chiều dài cơ sở 2.670 mm (dài nhất trong phân khúc). Khoang chứa hành lý có dung tích 528 lít, tăng gần 50 lít so với Accent đang phân phối tại thị trường Việt Nam. So với bản tiền nhiệm, Accent mới dài hơn và rộng hơn.

Đầu xe tạo điểm nhấn với lưới tản nhiệt cỡ lớn, dải đèn LED chạy ban ngày trải dài toàn chiều rộng đầu xe. Phía sau nổi bật với đèn hậu LED hình chữ L, mâm xe hợp kim được thiết kế mới mang lại dáng vẻ mạnh mẽ hơn.

Đèn hậu phía sau Hyundai Accent 2024 kéo dài chiếm trọn bề rộng xe

Rushlane

Bên trong, Hyundai Accent 2024 được trang bị màn hình giải trí 10,25 inch và cụm đồng hồ tốc độ kỹ thuật số 10,25 inch được đặt liền nhau. Vô lăng đa chức năng, ghế trước chỉnh điện với chức năng thông gió. Ngoài ra mẫu sedan hạng B này còn có dàn âm thanh Bose 8 loa, các chế độ lái (Eco, Normal và Sport), cửa sổ trời chỉnh điện, phanh tay điện tử, màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, sạc điện thoại không dây, kết nối BlueLink với hỗ trợ đa ngôn ngữ, điều hòa tự động...

Xe được trang bị tới hơn 65 tính năng an toàn. Trong số này, 30 tính năng tiêu chuẩn có trên tất cả các phiên bản. Danh sách các trang bị an toàn tiêu chuẩn có thể kể đến như 6 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm ở tất cả các ghế ngồi, nhắc nhở thắt dây an toàn ở mọi vị trí, hệ thống ABS, EBD, đèn pha tự động, tín hiệu dừng khẩn cấp (ESS), báo động chống trộm, cảm biến đỗ xe phía sau…

Nội thất Hyundai Accent 2024 thiết kế hoàn toàn mới với các màn hình lớn

Rushlane

Hyundai Accent 2024 còn được cung cấp các tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS trong gói Hyundai SmartSense và sử dụng công nghệ cảm biến tự động với radar (phía trước và phía sau).

Cụm vô lăng 2 chấu lạ mắt, lần đầu xuất hiện trên xe Hyundai Rushlane

Tại Ấn Độ, Hyundai trang bị cho Accent 2024 động cơ xăng 1.5 lít MPi hút khí tự nhiên, công suất 113,4 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Ngoài ra còn có bản động cơ xăng tăng áp 1.5 lít Gdi (công suất 158 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm). Các lựa chọn hộp số hộp số CVT 8 cấp hoặc DCT 7 cấp cùng với hộp số sàn 6 cấp.

Hyundai Accent 2024 tại thị trường Ấn Độ có giá bán quy đổi khoảng 310 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất có giá khoảng 500 triệu đồng.