Vết bóng nước do côn trùng đốt bị vỡ, chăm sóc thế nào?

Vào những tháng mùa mưa cũng là thời điểm côn trùng sinh sản mạnh mẽ, đặc biệt là muỗi, kiến ba khoang, rệp… Và khi bị côn trùng đốt, cơ thể ngay lập tức phản ứng với các chất độc từ chúng. Tạo ra phản ứng viêm, ngứa và tạo nên dịch vàng. Bởi cảm giác khó chịu này, chúng ta thường có thói quen cào gãi khiến vết cắn bị vỡ.

Khi đó, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây ra phản ứng viêm lâu hơn, kéo dài cảm giác ngứa, rát. Ngoài ra, việc vết thương lâu lành gây nên tình trạng sẹo thâm kéo dài. Ngoài ra, phần dịch tại vết đốt có thể tạo phản ứng phát ban ở vùng da lành, tạo thêm nhiều nốt viêm mới.

Cần làm gì khi vết cắn bị vỡ và rỉ dịch?

Ngay khi phát hiện vết cắn bị vỡ, bạn cần làm sạch ngay lập tức nhằm để ngăn dịch lan rộng đồng thời hạn chế nguyên cơ viêm nhiễm. Lúc này, bạn cần sử dụng nước muối sinh lý hoặc cồn y tế để xử lý vết thương. Đặc biệt, khi vết thương chưa liền, không nên thoa dầu gió vì đặc tính nóng có thể tạo ra cảm giác khó chịu và tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn các loại dành cho vết thương hở. Trong đó, Xịt lành thương và giảm sẹo Hemacut Spray là lựa chọn vô cùng phù hợp. Với đặc tính tạo màng giúp bảo vệ vết thương khỏi vi khuẩn và giảm cảm giác rát tại vết thương.

Sau khi miệng vết cắn lành kèm theo cảm giác sưng đỏ, viêm thì bạn nên bổ sung một sản phẩm bôi kháng viêm, giảm đỏ và ngứa. Lưu ý, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để chọn sản phẩm phù hợp. Điều quan trọng nhất là không nên cào gãi hay đụng chạm khiến nốt cắn bị vỡ.

Những sản phẩm lý tưởng trong chăm sóc vết bóng nước bị vỡ

Trước tiên phải kể đến các sản phẩm dành cho vết thương hở như HemaCut Spray. Đây là sản phẩm được xếp vào loại thiết bị y tế được kiểm chứng sử dụng an toàn cho các vết thương hở. Khi xịt sản phẩm lên vết thương, dung dịch sẽ khô nhanh và để lại lớp màng mỏng trên bề mặt vết thương. Lớp màng này đóng vai trò như "băng cá nhân’ sinh học bảo vệ ngăn viêm nhiễm. Ngoài ra, sản phẩm được nghiên cứu để giảm cảm giác đau tại vết thương và hỗ trợ việc liền miệng diễn ra nhanh hơn.

Bạn hoàn toàn có thể an tâm dùng cho cả trẻ em bởi thành phần chính là Silicone y tế hóa lỏng đạt độ tương thích sinh học với làn da. Với kích thước phân tử lớn nên không xảy ra hiện tượng xâm nhập vào máu. Lớp màng này cũng có thể dễ dàng loại bỏ khi làm sạch với nước.

Bạn hoàn toàn có thể bổ sung sản phẩm này trong tủ thuốc gia đình.

Sau khi vết thương đã lành, bạn có thể bôi Scar Esthetique, một sản phẩm cải thiện sẹo rỗ lõm và thâm. Sản phẩm sở hữu bảng thành phần lý tưởng cho việc cải thiện viêm đỏ, thâm sẹo và làm đầy sẹo rỗ như: Peptide, vitamin C, Vitamin E, hoa cúc, hoa kim sa, hành tây tím… Bạn có thể bôi kem sẹo ngay khi vết thương đã liền miệng và không có dấu hiệu viêm mủ. Duy trì bôi 2-3 lần/ngày liệu tục trong 4 tuần, bạn sẽ thấy vết côn trùng đốt mịn, mờ và ít thâm rõ rệt.

Thâm do côn trùng đốt sau 2 tháng dùng Scar Esthetique

Đến từ thương hiệu Rejuvaskin, kem xóa mờ sẹo thâm rỗ lõm Scar Esthetique được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA-Hoa Kỳ, an toàn cho trẻ trên 2 tuổi. Ngoài bôi ngừa sẹo côn trùng đốt, bạn cũng có thể thoa sản phẩm khắc phục sẹo do té ngã, trầy xước, bỏng cấp độ 1, thâm sau mụn, sẹo rỗ lõm do thủy đậu…

Chăm sóc vết bóng nước bị vỡ đúng cách không chỉ giúp bảo vệ làn da mà còn ngăn chặn các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.