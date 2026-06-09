Vết loét lâu lành và nguy cơ hoại tử, dừng ngay việc tự xử lý tại nhà

Nhiễm khuẩn máu, cắt cụt chi hay hoại tử mô là những biến chứng nghiêm trọng hoàn toàn có thể xảy ra từ một vết thương nhỏ bị xử lý sai cách. Theo các chuyên gia cảnh báo, khi vết thương chuyển biến thành vết loét lâu lành, việc tiếp tục tự điều trị tại nhà theo kinh nghiệm không chỉ kéo dài sự đau đớn mà còn đẩy người bệnh vào những rủi ro đe dọa sức khỏe.

Giải pháp xử lý vết loét lâu lành chuẩn y khoa

Khi một vết thương bình thường trở thành vết loét lâu lành

Trong điều kiện bình thường, cơ thể sở hữu cơ chế tự phục hồi rất hiệu quả. Sau khi da bị tổn thương, quá trình lành thương sẽ diễn ra qua nhiều giai đoạn liên tiếp gồm cầm máu, viêm, tăng sinh mô mới và tái cấu trúc mô. Tuy nhiên, không phải vết thương nào cũng diễn tiến thuận lợi theo quy trình này.

Ở nhiều trường hợp, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc đái tháo đường, suy tĩnh mạch hoặc các bệnh lý mạn tính khác, quá trình tái tạo mô có thể bị gián đoạn. Khi đó, vết thương không thể chuyển sang giai đoạn phục hồi hoàn chỉnh mà bị mắc kẹt trong tình trạng viêm kéo dài.

Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều vết thương nhỏ ban đầu dần trở thành các vết loét mạn tính khó điều trị.

Theo các báo cáo được công bố trên Tạp chí Chăm sóc vết thương quốc tế (International Wound Journal), nhiều yếu tố có thể góp phần làm chậm quá trình lành thương, bao gồm tuần hoàn máu kém, tình trạng nhiễm khuẩn kéo dài, suy giảm miễn dịch, thiếu dinh dưỡng hoặc sự mất cân bằng của các gốc oxy hóa tự do (ROS) trong môi trường vết thương.

Đặc biệt, ở người lớn tuổi, khả năng tái tạo tế bào và sản xuất collagen tự nhiên suy giảm theo thời gian khiến nguy cơ xuất hiện các vết loét lâu lành cao hơn đáng kể so với nhóm dân số trẻ.

Những dấu hiệu cho thấy không nên tiếp tục tự điều trị tại nhà

Một trong những sai lầm phổ biến là tiếp tục tự xử lý vết thương kéo dài mà không đánh giá nguyên nhân sâu xa bên dưới.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, người bệnh cần được thăm khám khi xuất hiện các dấu hiệu như:

Vết loét tồn tại trên 2 - 4 tuần nhưng không thu nhỏ kích thước.

Bề mặt tổn thương không xuất hiện mô hạt mới.

Tiết dịch kéo dài hoặc xuất hiện dịch đục, dịch có mùi.

Da xung quanh đỏ, sưng hoặc đau tăng dần.

Vết thương liên tục tái phát sau khi vừa lành.

Người bệnh có các bệnh lý nền như đái tháo đường, suy tĩnh mạch, suy giảm miễn dịch hoặc phải nằm lâu.

Thực tế lâm sàng cho thấy nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng vết loét đã tiến triển nặng do chủ quan điều trị tại nhà trong thời gian dài. Khi đó, việc điều trị không chỉ phức tạp hơn mà còn làm tăng chi phí và kéo dài thời gian phục hồi.

Dấu hiệu vết thương cho thấy không thể tiếp tục điều trị tại nhà

Vì sao nhiều phương pháp chăm sóc tại nhà không mang lại hiệu quả như mong đợi?

Khi đối mặt với một vết thương lâu lành, phản ứng đầu tiên của nhiều người là tăng cường sát khuẩn hoặc sử dụng thêm nhiều loại thuốc bôi khác nhau với hy vọng tổn thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đây không phải lúc nào cũng là giải pháp phù hợp.

Một số loại dung dịch sát khuẩn mạnh có thể tiêu diệt vi khuẩn nhưng đồng thời cũng gây tổn thương các tế bào lành đang tham gia vào quá trình tái tạo mô. Việc sử dụng kéo dài hoặc quá thường xuyên có thể khiến tốc độ hồi phục bị chậm lại.

Bên cạnh đó, quan niệm để vết thương khô hoàn toàn mới lành cũng đang dần thay đổi trong chăm sóc vết thương hiện đại.

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy môi trường quá khô có thể làm giảm khả năng di chuyển của tế bào biểu mô, từ đó kéo dài thời gian tái tạo bề mặt da. Ngược lại, môi trường quá ẩm lại làm tăng nguy cơ ngâm ướt mô và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Một sai lầm khác là lạm dụng kháng sinh tại chỗ hoặc kháng sinh đường uống mà không có chỉ định chuyên môn. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân khiến vết thương chậm lành không chỉ nằm ở vi khuẩn mà còn liên quan đến môi trường viêm kéo dài và các yếu tố sinh học tại vị trí tổn thương.

Kiểm soát môi trường lành thương là xu hướng

Nếu trước đây mục tiêu điều trị chủ yếu tập trung vào làm sạch và khử khuẩn, thì ngày nay nhiều chuyên gia chăm sóc vết thương nhấn mạnh vai trò của việc kiểm soát toàn bộ môi trường lành thương. Theo đó, một môi trường lý tưởng cần đáp ứng đồng thời nhiều yếu tố.

Duy trì độ ẩm sinh lý phù hợp để hỗ trợ hoạt động của tế bào tái tạo, kiểm soát phản ứng viêm quá mức, hạn chế sự tấn công của các tác nhân ngoại lai, đồng thời bảo vệ các mô mới hình thành trong quá trình phục hồi.

Đặc biệt, các nghiên cứu gần đây cho thấy sự mất cân bằng của các gốc oxy hóa tự do ROS có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến vết thương chuyển từ cấp tính sang mãn tính.

Ở mức độ sinh lý, ROS đóng vai trò hỗ trợ miễn dịch và tiêu diệt vi khuẩn. Tuy nhiên, khi tích tụ quá mức, chúng có thể phá hủy protein, màng tế bào và các cấu trúc mô lành, làm kéo dài phản ứng viêm và cản trở quá trình tái tạo.

Theo Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ (NIH), việc áp dụng liệu pháp giữ ẩm và cân bằng ROS giúp tăng tốc độ biểu mô hóa so với phương pháp để khô vết thương truyền thống. Chính vì vậy, kiểm soát môi trường vi mô của vết thương đang trở thành tiêu chuẩn vàng và là một trong những chiến lược được các hiệp hội y khoa trên thế giới đặc biệt quan tâm trong chăm sóc vết loét lâu lành hiện nay.

Kiểm soát môi trường lành thương là xu hướng chăm sóc vết thương hiện đại

HemaHeal và hướng tiếp cận hỗ trợ lành thương dựa trên môi trường vết thương

Trong bối cảnh đó, nhiều giải pháp hỗ trợ điều trị vết thương thế hệ mới được phát triển nhằm tác động vào môi trường vết thương thay vì chỉ tập trung vào bề mặt tổn thương. Một trong số đó là HemaHeal - gel hỗ trợ điều trị vết thương được phát triển từ công nghệ polymer được nghiên cứu tại Cộng hòa Séc.

Thành phần cốt lõi của HemaHeal là SHA Polymer, có khả năng hỗ trợ kiểm soát các gốc oxy hóa tự do (ROS) dư thừa tại vị trí tổn thương. Việc duy trì sự cân bằng ROS giúp hạn chế tình trạng viêm kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hình thành mô mới và tái tạo da.

Bên cạnh đó, sản phẩm tạo một lớp màng polymer trong suốt trên bề mặt tổn thương, giúp bảo vệ vết thương khỏi các tác nhân từ môi trường bên ngoài trong khi vẫn duy trì trao đổi oxy tự nhiên. Sự kết hợp giữa Macrogol 300 và nước tinh khiết còn góp phần duy trì độ ẩm sinh lý, yếu tố được xem là quan trọng đối với quá trình biểu mô hóa và phục hồi mô.

Nhờ cơ chế tác động vật lý, không chứa kháng sinh hay corticoid, HemaHeal phù hợp trong hỗ trợ chăm sóc nhiều loại tổn thương da, bao gồm vết loét lâu lành ở người lớn tuổi, loét tỳ đè, loét bàn chân đái tháo đường và các vết thương có nguy cơ kéo dài thời gian phục hồi.

Đặc biệt, các chuyên gia khuyến nghị người bệnh nên sử dụng HemaHeal ngay khi vừa xuất hiện vết thương hở để tạo môi trường phục hồi lý tưởng, hỗ trợ ngăn chặn sớm nguy cơ chuyển biến thành loét mạn tính. Việc sử dụng HemaHeal tại nhà cũng rất đơn giản với 3 bước chuẩn y khoa:

Làm sạch: Rửa sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn nhẹ hoặc nước muối sinh lý (0.9%). Thoa gel: Bôi một lớp gel HemaHeal mỏng (khoảng 1 - 2mm) trực tiếp lên toàn bộ bề mặt vết thương hở. Băng bó: Vết thương mãn tính (loét, tiểu đường...) cần băng lại bằng băng không dính. Thay băng và thoa lại gel sau mỗi 12 – 48 giờ tùy lượng dịch tiết. Đối với vết thương cấp tính (trầy xước, bỏng nhẹ...) không cần băng kín, chỉ cần làm sạch và thoa lại gel sau mỗi 12 – 24 giờ.

HemaHeal phù hợp với nhiều loại tổn thương da

Chữa vết loét lâu lành không chỉ là xử lý bề mặt tổn thương

Các chuyên gia nhận định rằng một vết loét kéo dài thường là kết quả của nhiều yếu tố cùng lúc chứ không đơn thuần là một tổn thương da thông thường.

Do đó, việc chữa vết loét lâu lành cần bắt đầu từ đánh giá đúng nguyên nhân nền, nhận diện các yếu tố làm chậm lành thương và xây dựng môi trường phục hồi phù hợp cho mô tổn thương.

Trong chăm sóc vết thương hiện đại, mục tiêu không còn dừng lại ở việc che phủ hay sát khuẩn bề mặt mà hướng đến kiểm soát toàn diện môi trường lành thương, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ thể tự phục hồi theo cơ chế sinh học tự nhiên.

Từ xu hướng kiểm soát môi trường lành thương đến các giải pháp ứng dụng thực tế, HemaHeal đang góp phần mang đến một hướng tiếp cận mới trong chăm sóc vết thương tại Việt Nam. Với cơ chế hỗ trợ cân bằng môi trường vi mô của vết thương và duy trì điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi tự nhiên, HemaHeal hướng đến trở thành sản phẩm đồng hành cho những người đang trong hành trình chăm sóc các vết thương hở, vết loét lâu lành và tổn thương da sau can thiệp.