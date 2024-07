Vết thương hở kiêng ăn gì để mau lành và ngừa sẹo hiệu quả?

Cùng tham khảo chia sẻ dưới đây để biết nên kiêng thực phẩm nào, thực phẩm nào cần bổ sung cho cơ thể khi bị vết thương hở và thời gian kiêng bao lâu…

(hình đại diện)

Vết thương hở kiêng ăn gì

Khi bạn bị vết thương hở thì cần kiêng một số thực phẩm có nguy cơ gây nhiễm trùng, mưng mủ hay dễ gây sẹo sau lành thương. Vậy cùng tìm hiểu xem đó là những thực phẩm nào và nhớ kiêng khem cẩn thận trong tiến trình lành thương nhé!

Kiêng ăn trứng

Trứng là một trong những thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Nhưng trứng lại thuộc top những thực phẩm cần kiêng trong thời gian kỳ vết thương hở đang lên da non. Bởi trứng có đặc tính tăng cường sản sinh mô sợi collagen gây nên sẹo lồi, rất mất thẩm mỹ. Nếu bạn nào bị lang ben hay làn da sẫm màu thì ăn trứng nguy cơ cao lan rộng hơn. Theo đó, các bạn nên loại trứng ra khỏi thực đơn hàng ngày trong thời gian vết thương hở lên da non.

Không nên ăn thịt bò

Thịt bò cũng chứa rất nhiều dưỡng chất giúp phục hồi sức khỏe rất tốt. Tuy nhiên, thịt bò lại khiến vết thương hở bị thâm và nguy cơ thành sẹo thâm. Do đó, các bạn nếu đang có vết thương hở thì nên tránh xa thịt bò trong thời gian lành thương nhé. Những người bị mụn trứng cá cũng không nên ăn thịt bò vì nguy cơ sẹo thâm cũng rất cao.

Không nên ăn rau muống

Chắc hẳn bạn nào cũng biết, rau muống giúp thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, lợi tiểu, sinh da thịt bởi tính mát. Theo đó, các bạn đang bị vết thương hở không nên ăn rau muống vì có thể gây sẹo lồi.

Nên kiêng hải sản, đồ tanh

Một trong những thực phẩm có chứa nhiều dinh dưỡng cho cơ thể không thể không nhắc tới là hải sản. Nhưng với vết thương hở hay vết thương đang khâu thì không nên ăn hải sản. Bởi thực phẩm này thường gây ngứa, sự khó chịu ở vết thương. Nó cũng cản trở sự lành thương khiến da lâu liền và nguy cơ cao để lại sẹo phức tạp.

Nói không với thịt hun khói hay bánh kẹo ngọt

Thịt hun khói hay bánh kẹo ngọt khiến cơ thể mất đi các vitamin và khoáng chất quan trọng. Mà đây là những thành phần đóng vai trò cần thiết trong quá trình tái tạo tế bào mới. Theo đó, vết thương hở sẽ lâu lành hơn.

Tránh xa thịt gà

Thịt gà khiến vết thương ngứa và mất nhiều thời gian để lành thương hơn. Vậy nên, các bạn đang bị vết thương hở nên tránh xa thực phẩm này cho tới khi vết thương lành hẳn.

Hạn chế các món ăn chế biến từ đồ nếp

Các bạn đã có nghe qua thông tin, gạo nếp có thể khiến vết thương sưng dịch, mưng mủ và để lại sẹo xấu hay chưa. Nếu ăn các món ăn từ gạo nếp với tính nóng cao khiến vết thương hở dễ nhiễm trùng hơn. Và ăn các thực phẩm chế biến từ gạo nếp thường xuyên còn dễ gây sẹo lồi xấu. Vì vậy, các bạn cần tránh xa những món ăn được chế biến từ gạo nếp khi vết thương đang lên da non để giúp mau lành và hạn chế sẹo lồi.

Thời gian kiêng thường kéo dài bao lâu?

Các bạn đã biết, cần kiêng thực phẩm gì trong thời gian vết thương hở lành rồi đúng không nào. Bên cạnh đó, nhiều người còn thắc mắc thời gian kiêng là bao lâu. Bởi đây là những thực phẩm chế biến được nhiều món ăn mà mọi người yêu thích. Nên việc hạn chế những thực phẩm này quá lâu với những người đang bị vết thương hở cũng gây nên bất tiện.

Tùy cơ địa và mức độ vết thương hở như thế nào mà thời gian kiêng những thực phẩm này cũng khác nhau. Có thể kéo dài từ 2-4 tuần, thậm chí lâu hơn cho tới khi vết thương lành hẳn. Bởi đây là thời gian cần thiết để cơ thể xây dựng lại các mô bị tổn thương mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường như miệng vết thương liền dần, xuất hiện lớp vảy khô, bong lớp vảy lên da non…

Ngoài việc kiêng một số thực phẩm ở trên, muốn vết thương hở nhanh lành; các bạn cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ từ việc vệ sinh đến chăm sóc vết thương mỗi ngày. Đặc biệt, trong quá trình chăm sóc vết thương hở các bạn nên dùng thêm xịt lành thương Hemacut Spray. Đây là sản phẩm cung cấp giải pháp liền thương và giảm sẹo tại châu Âu, được phát triển trên công trình nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Cộng Hòa Séc. Hemacut Spray đã được phân phối rộng rãi và có mặt trong hệ thống nhà thuốc lớn tại Cộng hòa Séc và kiểm chứng trên 400 đối tượng ở hơn 12 trung tâm, bệnh viện lớn.

Điểm nổi bật của Hemacut Spray là ứng dụng công nghệ Tris Polymer x Hexamethyldisiloxane với silicone y tế hóa lỏng, mang lại độ tương thích sinh học cao giúp vết thương hở liền nhanh chỉ sau 8-10 ngày. Cơ chế hoạt động của Hemacut Spray là sau khi xịt lên da khoảng 10s tạo màng bảo vệ bao trọn vết thương, bám chặt, chống thấm nước. Đồng thời, tạo nên liên kết chéo chặt chẽ bảo vệ vết thương vô trùng. Màng lưới thoáng khí cho phép ô xy và độ ẩm nuôi mô, không gây bưng bít cản trở quá trình liền da nhanh.

Kết hợp công nghệ RAS độc quyền nên Hemacut Spray cũng giúp giảm đau, giảm rát và làm dịu vết thương. Cũng mang lại tác dụng vô hiệu hóa gốc tự do, ngăn stress ô xy hóa, giảm sưng đỏ tại vết thương và kiểm soát tiến trình viêm, ổn định quá trình lành thương, kích thích tăng mô mới. Thực tế, hơn 95% người dùng đạt hiệu quả lành thương hoàn toàn, không biến chứng. Hemacut Spray phù hợp cho các vết thương phẫu thuật, bỏng cấp I&II, loét, trầy xước... Với thiết kế vòi xịt tiện dụng, không chạm và tối thiểu tác động đến vết thương.

Tham khảo thêm các nghiên cứu lâm sàng tại đây: https://hemacut.vn/nghien-cuu-lam-sang/

Vết thương hở mau lành với Hemacut Spray nhưng nguy cơ để lại sẹo rất cao, nhất là vết thương hở sâu. Vậy nên, các bạn đừng quên ngay sau khi lành thương hãy thoa ngay gel Rejuvasil thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với 35 năm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ.

Rejuvaskin Rejuvasil Gel với 97% thành phần silicone y tế cao cấp đạt tiêu chuẩn FDA giúp quản lý và ngừa sẹo lồi, sẹo phì đại sau khi lành thương theo cơ chế hỗ trợ làm mềm và là phẳng sẹo lồi, sẹo phì đại; ức chế tăng sinh collagen quá mức ngừa sẹo mới hình thành; ổn định độ ẩm, làm mềm vùng sẹo; ngăn ngừa nhiễm khuẩn và kháng viêm; cải thiện tổng thể màu sắc, kích thước sẹo và làm dịu cảm giác căng ngứa tại vết sẹo.

Bên cạnh đó, Gel Rejuvasil còn có 3% là hoạt chất vitamin C, Squalane, dầu Emu giúp tiến trình liền sẹo ổn định và cải thiện diện mạo vết sẹo không bị sậm màu. Còn vết sẹo lồi cũ, Gel Rejuvasil mang lại hiệu quả rõ rệt với sự thay đổi 86% kết cấu, 84% màu sắc và 68% kích thước của sẹo chỉ sau 2 tháng. Gel Rejuvasil còn nổi bật với công thức an toàn, không gây mụn, không bít tắc hay gây sự khó chịu khi thoa.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% và quà tặng giá trị tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/Gel-tri-seo-scar-rejuvasil-10ml.html

Người bị vết thương hở nên ăn thực phẩm gì mau lành và tốt cho sức khỏe?

Vết thương hở nên kiêng một số thực phẩm có nguy cơ gây viêm sưng, nhiễm trùng và hình thành sẹo xấu. Ngược lại, các bạn có thể dung nạp một số thực phẩm tốt cho sức khỏe và giúp vết thương mau lành dưới đây.

Thực phẩm chứa kẽm

Kẽm hỗ trợ các enzyme trong cơ thể hoàn thiện chức năng vốn là những loại enzyme liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất collagen và tái tạo lành vết thương. Bên cạnh đó, nguyên tố vi chất này còn tham gia vào quá trình phân chia tế bào của cơ thể. Một số thực phẩm chứa nhiều kẽm mà các bạn có thể dung nạp cho cơ thể như ngũ cốc, súp lơ, đậu Hà Lan…

Một số thực phẩm chứa sắt

Trong quá trình cơ thể tổng hợp collagen thì sắt là dưỡng chất vô cùng cần thiết trong việc chuyển hóa proline và lysine. Và nếu bạn nào bị thiếu sắt, vết thương sẽ lâu lành hơn vì sự lưu thông ngoại biên cùng sự ô xy hóa. Các bạn có thể bổ sung sắt cho cơ thể qua những thực phẩm phổ biến như súp lơ, như rau bina, đậu lăng...

Thực phẩm chứa vitamin K

Các bạn có biết, trong giai đoạn đầu tiên của quá trình tái tạo mô và làm lành vết thương hở; vitamin K đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vitamin K cùng với can xi giúp thúc đẩy sản xuất thrombin, chất gây đông máu. Vậy nên, khi bổ sung chất này vào cơ thể sẽ giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh hơn. Một số loại rau chứa nhiều vitamin K mà các bạn có thể bổ sung cho cơ thể như cà chua, súp lơ, dưa leo, bắp cải, măng tây.

Những thực phẩm chứa vitamin C

Vitamin C cũng là một trong số những thành phần tham gia vào quá trình sản sinh collagen và tái tạo liên kết mô trong cơ thể. Nó có tác động trực tiếp đến sự gia tăng và phát triển của tế bào và mao dẫn mới. Theo đó, cơ thể thiếu hụt vitamin C sẽ khiến vết thương đã lành dễ bị rách, vỡ ra và hình thành sẹo. Các bạn nên bổ sung cho cơ thể một số thực phẩm giàu vitamin C như cam, cà chua, kiwi, ớt chuông đỏ…

Thực phẩm chứa đạm

Bạn có biết, đạm là nguyên liệu chính được sử dụng để tái tạo các tế bào mới, giúp liền da đối với vết thương hở. Vậy nên, các bạn cần bổ sung đủ đạm cho cơ thể để vết thương nhanh lành hơn. Một số thực phẩm chứa đạm mà các bạn có thể bổ sung như phô mai, sữa, đậu đỗ, đậu phộng… Chú ý, một số thực phẩm chứa quá nhiều đạm các bạn không nên dung nạp như thịt bò, trứng gà, thịt gà… Vì đây là một số thực phẩm có nguy cơ cao gây sẹo thâm, sẹo lồi.

Với những thông tin ở trên, các bạn đã có được câu trả lời cho thắc mắc "vết thương hở kiêng ăn gì để mau lành và ngừa sẹo" rồi đúng không nào. Nhớ kiêng khem đủ thời gian và kết hợp sử dụng các sản phẩm lành thương và ngừa sẹo hiệu quả hàng đầu hiện nay. Hãy tìm hiểu thật kỹ và dù mua sản phẩm đến từ thương hiệu nào cũng chỉ nên tin tưởng đại lý phân phối chính hãng, uy tín.