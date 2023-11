Vết thương lên da non bị thâm? Đâu là cách khắc phục?

1. Vì sao vết thương lên da non bị thâm?

Sau khi vết thương lành lại, quá trình lên da non bắt đầu. Tuy nhiên đây cũng là lúc hầu hết mọi người đều sẽ bị thâm vết da sau sẹo. Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng này như:

Không chăm sóc vết thương đúng cách như để tình trạng viêm kéo dài, các mạch máu nhỏ xung quanh vùng tổn thương có thể bị tổn thương hoặc chảy máu nhỏ. Máu tích tụ lại dưới da, gây ra hiện tượng thâm. Ngoài ra, việc sử dụng các sản phẩm bôi thoa kem trị sẹo không đúng thời điểm hoặc bôi nghệ tươi khi vết thương chưa lành cũng là nguyên nhân dẫn đến tình da bị thâm đen. Đối với vết thương sau khi mọc da non, không được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời là nguyên nhân khiến vùng da đen, thẫm màu hơn.

Nhiều người còn gặp chứng tăng sắc tố sau viêm khiến melanin sản sinh một cách bất thường ở những vùng da bị tổn thương khiến da bị thâm, gây mất thẩm mỹ.

2. Có thể khắc phục tình trạng vết thương lên da non bị thâm hay không?

Để giảm nguy cơ sự thâm sạm của vết thương khi lên da non, bạn nên chăm sóc vùng vết thương đúng cách, nên vệ sinh vết thương sạch sẽ, tránh tình trạng viêm nhiễm kéo dài. Luôn bảo vệ vết thương hoặc vùng da non sau khi bị sẹo khỏi ánh nắng mặt trời, tránh các tác động của tia UV bằng cách sử dụng kem chống nắng, che chắn cẩn thận bằng quần áo dài tay, kính mát, mũ, nón.

Tùy vào quá trình chăm sóc da mà tình trạng thâm sạm vùng vết thương lên da non có khắc phục được hay không. Nếu bạn can thiệp kịp thời thì sẽ tránh được tình trạng thâm đen vĩnh viễn. Bên cạnh đó, các phương pháp hỗ trợ và thúc đẩy quá trình tái tạo da có thể giúp da nhanh chóng đều màu trở lại.

Thời điểm vàng mà bạn nên áp dụng các phương pháp điều trị vết thâm sau tổn thương da là từ lúc da bong mài, vết thương khép và bắt đầu lên da non đến khoảng 6 tháng. Nếu vết thâm để càng lâu mà không can thiệp từ sớm sẽ càng khó can thiệp điều trị, mất nhiều thời gian cũng như chi phí điều trị tốn kém hơn.

3. Cách khắc phục tình trạng thâm, sạm vùng da non của vết thương với kem xóa mờ sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique

Để khắc phục tình trạng vết thương lên da non bị thâm, bạn có thể tham khảo các biện pháp sau đây:

Bổ sung các loại thực phẩm tốt cho da như thực phẩm chứa vitamin A, C, protein, sắt, kẽm,… để cung cấp dưỡng chất cho cơ thể đồng thời thúc đẩy quá trình lành vết thương và tái tạo da.

Chế độ sinh hoạt khoa học như ăn uống, nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya. Hạn chế uống đồ uống ngọt hoặc đồ uống có cồn như rượu, bia hay nước ngọt.

Bảo vệ da khỏi các tác động của tia UV bằng cách che chắn cẩn thận và sử dụng kem chống nắng hằng ngày.

Vết thâm trên da không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài của bạn mà còn gây ra nỗi sợ, tự ti cho nhiều người. Tuy nhiên bạn đừng lo lắng, có một giải pháp hiệu quả để làm mờ vết thâm, đó chính là kem mờ sẹo thâm Scar Esthetique. Sản phẩm chứa các thành phần nổi bật giúp làm mờ thâm, tái tạo tế bào và hỗ trợ làm sáng da.

Scar Esthetique đã được chứng minh có hiệu quả trong việc cải thiện vết thâm sau khi có vết thương với các thành phần chiết xuất hành tây nhờ chứa các phân tử chống oxy hóa và các hợp chất sulfur, giúp làm giảm sự tối màu của sẹo và làm mờ vết thâm. Đồng thời thành phần này còn có khả năng kích thích quá trình tái tạo tế bào da, chống viêm, đồng thời tăng cường quá trình lành lành và phục hồi của da.

2 loại peptide có trong kem xóa mờ sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique là Palmitoyl Oligopeptide và Palmitoyl Tetrapeptide-7 - đây là hai thành phần quan trọng được nghiên cứu có khả năng kích thích quá trình tái tạo da và tăng cường sản xuất collagen và elastin, hai yếu tố quan trọng cho sự đàn hồi và độ săn chắc của da. Điều này giúp làm mờ vết thâm sau khi lên da non và cải thiện kết cấu da bị tổn thương.

Ngoài ra, chiết xuất hoa cúc, Coenzyme Q10, Glucosamine, Retinyl Palmitate còn chứa các chất chống oxy hóa giúp làm mờ vết thâm, giảm sự hình thành sẹo, làm đầy các cạnh sẹo rỗ, lõm và kích thích quá trình tái tạo da.

Với sự kết hợp độc đáo của các thành phần, kem xóa mờ thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique không chỉ làm mờ vết thâm sau khi lành vết thương mà còn hỗ trợ làm mềm, phẳng vết sẹo, giúp da trở nên mịn màng hơn.

Với những nỗi sợ và lo lắng về vết thâm, Scar Esthetique là sự lựa chọn đáng tin cậy để cải thiện tình trạng da thâm sau khi lành vết thương của bạn. Các thành phần tự nhiên và hoạt chất được chứng minh qua nghiên cứu sẽ giúp làm mờ vết thâm, tái tạo làn da và mang lại sự tự tin cho bạn.

Cách sử dụng kem xóa mờ thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique như sau:

Làm sạch vùng da cần sử dụng kem xóa mờ thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique. Sau đó bôi lượng kem vừa đủ lên, massage nhẹ để kem thẩm thấu.

Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm lên vết thương hở và không thoa lên nốt mụn.

Ban ngày, bạn nên sử dụng thêm kem chống nắng sau khi thoa kem xóa mờ thâm Scar Esthetique khoảng 15 phút để bảo vệ da.

Nên thoa kem lại sau mỗi 3-4 giờ để tăng hiệu quả điều trị. Trước khi thoa kem nhớ vệ sinh da với nước sạch.

Tẩy tế bào chết ít nhất 1 lần/tuần để làm mềm da và loại bỏ lớp sừng da.

Sử dụng kem trị sẹo phải kiên trì sử dụng liên tục ít nhất 2 tháng để mang lại hiệu quả như ý.

Đặc biệt, đối với những vết thâm nặng, lâu năm bạn có xem xét kết hợp nhiều phương pháp trị thâm cùng nhau như bôi kem mờ sẹo, laser, IPL, peel da… theo chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ để đạt hiệu quả cho làn da.

Dù là vết thâm lâu mới hay lâu năm cần kết hợp cùng nhiều phương pháp khác, kem xóa mờ sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique sẽ luôn đồng hành, "đánh bay" mọi vết thâm, trả lại làn da mịn màng, tươi trẻ.