Sau lần thực hiện laser đầu tiên, nhiều người trở về nhà với làn da đỏ, nóng rát, đôi khi xuất hiện những chấm li ti hoặc bong vảy. Lúc này, một câu hỏi thường được đặt ra là nên để da khô tự nhiên hay cần sử dụng sản phẩm hỗ trợ?

Vết mổ khâu và da sau thủ thuật có gì khác nhau?

Trong phẫu thuật, bác sĩ sử dụng dao mổ hoặc dụng cụ chuyên biệt để tạo đường rạch trên da. Sau khi hoàn tất can thiệp, hai bờ vết thương thường được đưa sát lại và cố định bằng chỉ khâu, ghim hoặc phương pháp đóng vết thương phù hợp.

Đây là hình thức liền thương kỳ đầu (primary intention). Các tế bào biểu mô di chuyển từ hai mép vết thương để phủ kín khe hở, trong khi mô bên dưới trải qua các giai đoạn viêm, tăng sinh và tái cấu trúc. Việc chăm sóc tập trung vào bảo vệ đường khâu, hạn chế lực căng lên mép vết thương và theo dõi dấu hiệu bất thường như sưng, đỏ, đau tăng hoặc tiết dịch.

Trong khi đó, laser, peel hóa học và lăn kim tạo ra những tổn thương có kiểm soát theo các cơ chế khác nhau:

Laser phân đoạn tạo các vùng tổn thương vi điểm. Laser không bóc tách gây tổn thương nhiệt trong mô, còn laser bóc tách loại bỏ một phần mô tại các vi điểm.

Peel hóa học sử dụng tác nhân hóa học để tác động lên những lớp da ở độ sâu nhất định, tùy loại hoạt chất, nồng độ và kỹ thuật thực hiện.

Lăn kim tạo các vi kênh xuyên qua hàng rào biểu bì, với độ sâu và mật độ phụ thuộc chiều dài kim cùng kỹ thuật thao tác.

Sau những can thiệp này, da cần tái tạo biểu mô để phục hồi bề mặt và tiếp tục khôi phục chức năng hàng rào bảo vệ. Thời gian hồi phục thay đổi theo phương pháp, mức độ xâm lấn và đặc điểm da của từng người. Chẳng hạn, sau một số kỹ thuật laser bóc tách, quá trình tái biểu mô hóa có thể kéo dài khoảng 5–14 ngày. Tuy nhiên, đây không phải mốc thời gian áp dụng cho tất cả các phương pháp laser.

Vì sao cần duy trì độ ẩm phù hợp cho da sau thủ thuật?

Một quan niệm thường gặp trong chăm sóc tổn thương da là để vùng da khô hoàn toàn, hình thành vảy rồi chờ vảy tự bong. Tuy nhiên, cách chăm sóc này không phù hợp với tất cả các loại vết thương.

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Các nghiên cứu về chăm sóc vết thương cho thấy môi trường ẩm phù hợp có vai trò hỗ trợ sự di chuyển của tế bào biểu mô và quá trình tái tạo bề mặt. Đặc biệt, trong chăm sóc sau laser bóc tách, việc duy trì độ ẩm bằng thuốc mỡ hoặc vật liệu che phủ phù hợp thường được áp dụng trong giai đoạn tái biểu mô hóa.

Khi vùng tổn thương quá khô, lớp vảy có thể hình thành dày hơn, gây cản trở quá trình tái tạo biểu mô. Việc cạy hoặc bóc vảy sớm còn có nguy cơ làm tổn thương lớp da mới bên dưới và kéo dài thời gian hồi phục.

Những lưu ý trong giai đoạn da tái tạo

Sau laser, peel hoặc lăn kim, việc chăm sóc cần được điều chỉnh theo tình trạng thực tế của da.

Trước hết, nên hạn chế các hoạt chất dễ gây kích ứng như AHA, BHA, retinoid, benzoyl peroxide, vitamin C nồng độ cao và các sản phẩm tẩy tế bào chết. Chỉ nên sử dụng trở lại khi da đã hồi phục phù hợp và có hướng dẫn của bác sĩ.

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Khi vệ sinh, cần thao tác nhẹ nhàng, tránh chà xát hoặc cạy lớp vảy đang hình thành. Việc tác động cơ học không đúng thời điểm có thể làm tổn thương lớp biểu mô mới.

Chống nắng cũng là yếu tố cần được chú ý. Da sau thủ thuật thường nhạy cảm hơn với tia cực tím, do đó cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, kết hợp che chắn vật lý và sử dụng sản phẩm chống nắng khi phù hợp với giai đoạn hồi phục theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trong quá trình chăm sóc, nếu xuất hiện tình trạng đau tăng, sưng nóng, chảy dịch bất thường hoặc vùng tổn thương ngày càng đỏ, người thực hiện nên liên hệ cơ sở y tế để được kiểm tra.

Hỗ trợ chăm sóc vết thương hở sau thủ thuật

Tùy mức độ can thiệp, vùng da sau laser, peel hoặc lăn kim có thể xuất hiện những tổn thương bề mặt cần được chăm sóc như vết thương hở. Việc lựa chọn giải pháp hỗ trợ cần dựa trên tình trạng thực tế của vùng da và mục đích sử dụng của từng sản phẩm.

Hema Việt Nam hiện có hai thiết bị y tế loại B do VH Pharma a.s. (Cộng hòa Séc) sản xuất, với mục đích sử dụng hỗ trợ chăm sóc các dạng vết thương hở và tổn thương bề mặt da theo hồ sơ công bố.

HemaHeal Gel hỗ trợ cân bằng độ ẩm trên vết thương. Theo hồ sơ công bố, sản phẩm được sử dụng cho các vết thương hở cấp tính và mạn tính như vết rách, trầy xước, bỏng, vết thương hậu phẫu và những tổn thương tương tự. Việc sử dụng trên vùng da sau thủ thuật cần được cân nhắc theo mức độ tổn thương và hướng dẫn chuyên môn.

HemaCut Spray tạo lớp màng polymer bảo vệ trên vùng da tổn thương. Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, lớp màng có khả năng chống thấm nước, cho phép hơi nước và oxy đi qua, đồng thời hỗ trợ bảo vệ vùng tổn thương khỏi các tác động bên ngoài. Sản phẩm được sử dụng cho các tổn thương bề mặt da theo mục đích đã công bố, bao gồm vết cắt, trầy xước, bỏng và vết thương hậu phẫu. HemaCut Spray có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với băng gạc theo hướng dẫn sử dụng.

Hai sản phẩm có dạng bào chế và mục đích sử dụng riêng. Người dùng cần lựa chọn theo tình trạng vết thương, không tự ý phối hợp hoặc thay thế sản phẩm khi chưa có hướng dẫn phù hợp.

Chăm sóc da sau thủ thuật cần bắt đầu từ việc hiểu đúng mức độ tổn thương và giai đoạn hồi phục. Duy trì môi trường phù hợp, bảo vệ vùng da đang tái tạo và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn sẽ góp phần hỗ trợ quá trình lành thương. Người dùng cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm trước khi dùng và liên hệ cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.