Vết xước trên mặt có để lại sẹo? Cần làm gì để vết thương mau lành?

Vết xước trên mặt có để lại sẹo không?

Da mặt là nơi rất dễ gặp phải trầy xước bởi những lực ma sát tác động lên như móng tay cào, ngã, va quệt, hay xử lý mụn không đúng cách. Vậy những vết xước trên mặt có để lại sẹo không? Nếu vết xước trên da mặt do bất cứ nguyên nhân nào nếu không được sơ cứ, chăm sóc đúng chuẩn y khoa rất dễ gây nhiễm trùng. Theo đó, gây nên một số hệ quả như vết xước lâu lành và nguy cơ để lại sẹo xấu với diễn biến phức tạp, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới yếu tố thẩm mỹ.

Sơ cứu vết trầy xước da mặt như thế nào đúng cách?

Nếu bạn gặp phải vết thương trầy xước trên mặt, thì việc cần làm ngay là sơ cứu đúng cách để ngăn ngừa các biến chứng xấu có thể xảy ra. Nguyên tắc sơ cứu vết trầy xước trên da mặt là dùng các dụng cụ đã được tiệt trùng, tay phải đảm bảo sạch trước khi xử lý vết thương trầy xước. Cũng cần ghi nhớ là dùng các sản phẩm chăm sóc vết thương hở phù hợp. Vậy các bạn cùng thực hiện theo cách sơ cứu vết trầy xước da mặt chuẩn y khoa dưới đây.

Cầm máu vết thương: Điều đầu tiên bắt buộc phải làm khi sơ cứu vết trầy xước da mặt là cầm máu. Thông thường, vết trầy xước trên da mặt không chảy máu quá nhiều. Nên bạn chỉ cần lấy một miếng bông sạch để thấm máu trên vết thương. Trường hợp, các bạn không có sẵn bông y tế thì có thể sử dụng miếng bông tẩy trang hay một miếng vải mềm sạch để cầm máu. Hãy ép lên vết thương và giữ áp lực khoảng 5 phút hay cho tới khi máu ngừng chảy. Với vết trầy xước da mặt mức độ nhẹ, nông thì có thể tự cầm máu mà không cần băng gạc. Còn nếu máu vẫn chảy sau 10 phút thì cần phải đến cơ sở y tế để được điều trị ngay lập tức.

Vệ sinh vùng da mặt bị trầy xước: Máu ngừng chảy thì bước cần làm tiếp theo là vệ sinh vùng da bị trầy xước để ngăn ngừa tình trạng vết thương nhiễm khuẩn. Bạn nên dùng nước ấm và xà phòng để nhẹ nhàng lau vùng da xung quanh vết thương. Hạn chế tác động quá mạnh lên vết trầy xước có thể gây chảy máu trở lại. Chú ý, không dùng xà phòng có hương liệu hay chất tẩy rửa mạnh vì có thể khiến làn da bị kích ứng. Các bạn cũng không được dùng oxy già để rửa vết trầy xước trên da mặt.

Băng vết thương: Với vết thương trầy xước trên da mặt, các bạn có thể dùng băng keo cá nhân. Vì điều này giúp bảo vệ vết trầy xước khỏi nhiễm trùng hay những tác động từ môi trường bên ngoài. Không nên băng quá chặt vì có thể gây ảnh hưởng xấu đến việc tuần hoàn máu tại ngay vị trí vết trầy xước.

Bí quyết chăm sóc vết trầy xước da mặt đúng chuẩn y khoa ngừa sẹo tối đa

Chăm sóc vết trầy xước trên mặt như thế nào để ngăn ngừa nhiễm trùng và hạn chế sẹo tối đa. Hãy tham khảo ngay hướng dẫn dưới đây.

Không gãi, cạy vảy vết thương trầy xước

Ngay sau khi bị trầy xước trên da mặt, cơ thể sẽ xuất hiện các phản ứng để thích nghi và đó là quá trình trình tự làm lành. Lúc này, các tế bào bạch cầu sẽ được huy động để tiêu diệt hết các tác nhân gây hại cho cơ thể. Đồng thời, các yếu tố đông máu được thúc đẩy sản sinh để phát huy hiệu quả cầm máu nhanh nhất.

Kết quả nhận được sau quá trình này là vết thương khô dần và bắt đầu hình thành lớp mài. Chú ý, các bạn không được bóc vết mài này đi. Bởi nếu bạn gãi, cạy… làm vết thương mở miệng lại tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Bên cạnh đó, sẽ làm mở lại miệng vết thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, ngoài ra còn góp phần tạo nên những vết sẹo lớn sau này.

Duy trì vệ sinh vết thương hằng ngày

Vết trầy xước trên da mặt nếu không được đảm bảo vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, sinh sôi phát triển. Chính điều này có thể khiến vết trầy xước nhiễm trùng và lâu lành hơn. Vậy nên, các bạn cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc vệ sinh vết thương hằng ngày.

Vệ sinh vết thương mỗi ngày cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tế bào da cùng các mô mới sản sinh nhanh chóng và giúp vết thương mau lành. Chú ý, mỗi khi ra ngoài nên dùng khẩu trang y tế để ngăn bụi bẩn tác động lên da.

Luôn để vết thương khô thoáng giúp mau lành

Chỉ nên băng bó vết trầy xước trên da mặt bằng băng gạc hay bất cứ dụng cụ nào khi cầm máu. Còn sau khoảng thời gian đó, hãy để làn da được thông thoáng, sạch sẽ giúp thúc đẩy nhanh quá trình lành thương, phục hồi.

Còn khi làn da bắt đầu lên da non cần hạn chế tiếp xúc, cọ xát với quần áo hay băng gạc. Vì da non rất yếu và dễ nhạy cảm nếu ma sát nhiều sẽ khiến da bong tróc, trầy xước thêm và dễ để lại sẹo. Lúc này, các bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm bôi thoa để quản lý và ngăn ngừa sẹo hình thành sau tổn thương trên làn da. Cũng đừng quên sử dụng kem chống nắng phù hợp để bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UV.

Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, với những người đang bị vết trầy xước trên mặt cần bổ sung thực phẩm giàu đạm, sắt, acid folic, vitamin B12… thường có trong thịt, cá, tép, gan, sữa, các loại rau màu xanh đậm, các loại đậu. Bởi đây là nguyên liệu chính để tái tạo tế bào mới và có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình lành thương. Bên cạnh đó, những thực phẩm này bổ sung chất dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể và cũng giúp tăng sức đề kháng hỗ trợ chống lại các loại vi khuẩn gây nhiễm trùng thứ phát.

Các bạn cũng nên kiêng hay hạn chế một số thực phẩm như thịt bò, thịt gà, rau muống hay các loại đồ nếp (xôi, bánh chưng…). Bởi những thực phẩm này có thể khiến vết thương mưng mủ, lâu lành và tăng nguy cơ hình thành sẹo xấu với diễn biến phức tạp.

Với những thông tin ở trên, các bạn đã tìm được câu trả lời cho thắc mắc "vết xước trên mặt có để lại sẹo không" rồi đúng không nào. Nhớ thực hiện các bước xử lý vết trầy xước trên mặt và chăm sóc đúng chuẩn y khoa để vết thương mau lành. Đồng thời, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và sẹo xấu hiệu quả. Hãy nhớ chủ động quản lý và ngăn ngừa sẹo ngay sau khi lành thương với sản phẩm phù hợp. Và chỉ nên mua sản phẩm ngừa sẹo tại các nhà phân phối chính hãng.