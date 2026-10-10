VFDA mở gian hàng tại BIFF 2026: Đưa điện ảnh Việt ra thế giới

Cơ hội cho điện ảnh Việt

Sáng 10.10, trong khuôn khổ Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACFM) thuộc Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai trương gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan (BEXCO), Hàn Quốc.

Ông Brillante Ma Mendoza, nhà sản xuất, CEO, Chủ tịch Center Stage Productions (CSP) Co (Philippines) trao đổi cùng lãnh đạo VFDA: TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA; Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc (bìa trái) - Ủy viên Ban thường vụ VFDA, thành viên Ban Giám khảo BIFF 2026 Ảnh: VFDA cung cấp

Sự kiện do TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA chủ trì, với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; bà Đoàn Phương Lan, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan, cùng nhiều đối tác quốc tế. Đặc biệt, lễ khai trương còn đón tiếp ông Park Kwang Su, Chủ tịch BIFF 2026 và ông Kim Dong Ho, cựu Chủ tịch BIFF.

Ngay sau giờ mở màn, gian hàng Việt Nam đã thu hút đông đảo đạo diễn, nhà sản xuất tìm đến trao đổi. Đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan), người từng đoạt giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) cũng đến gặp gỡ đồng nghiệp VFDA.

Từ trái qua phải: Ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc Nghệ thuật và Điều hành Liên hoan phim Quốc tế Véoul về Điện ảnh châu Á (VIFFAC); TS Ngô Phương Lan; bà Nguyễn Thị Anh Thi; bà Đoàn Phương Lan tại gian hàng VFDA Ảnh: VFDA cung cấp

Mở cửa từ ngày 10 - 13.10 tại gian B4 (BEXCO), gian hàng Điện ảnh Việt Nam mang đến góc nhìn tổng quan về nền điện ảnh trong nước, các hoạt động của VFDA và trọng tâm là Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Mục tiêu lớn nhất không chỉ dừng lại ở quảng bá tác phẩm hay hình ảnh đất nước, mà là kết nối các dự án đồng sản xuất, phát hành và "kéo" các đoàn phim quốc tế đến Việt Nam quay hình.

Thông qua hệ thống ấn phẩm, video cùng cuốn sách hội thảo chuyên đề, gian hàng giới thiệu môi trường làm phim thực tế và Chỉ số Thu hút sản xuất phim (PAI). Những hình ảnh sinh động về cảnh quan Hà Nội, Đà Nẵng... cùng văn hóa Việt Nam đã giúp các nhà làm phim nước ngoài có cái nhìn trực quan khi tìm kiếm bối cảnh cho các dự án mới.

Ông Park Kwang Su, Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan tham dự buổi khai mạc gian hàng điện ảnh Việt Nam Ảnh: VFDA cung cấp

Đưa DANAFF ra thị trường quốc tế

Sau 4 mùa tổ chức kể từ năm 2023, DANAFF do VFDA phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng thực hiện đã trở thành cầu nối quen thuộc giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực. Việc mang DANAFF đến Busan lần này giúp đưa hình ảnh Đà Nẵng tiếp cận sâu hơn với mạng lưới điện ảnh toàn cầu, mở rộng đối thoại với các chuyên gia và đối tác tiềm năng.

Gian hàng Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan quốc tế đến tìm hiểu, trao đổi thông tin và kết nối hợp tác Ảnh: VFDA cung cấp

Đại diện VFDA cho biết, hiệu quả của chuyến đi không đo bằng số lượng khách ghé thăm, mà nằm ở việc duy trì liên lạc và từng bước biến các cuộc gặp thành dự án cụ thể.

Sau BIFF 2026 tại Busan, VFDA dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động xúc tiến tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo vào cuối tháng 10 này. Đây là bước chuyển từ quảng bá hình ảnh đơn thuần sang chủ động kết nối nguồn lực, giúp điện ảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy điện ảnh khu vực và thế giới.