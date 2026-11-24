VFF thưởng nóng U.17 Việt Nam 400 triệu đồng, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn tự hào về điểm số tại World Cup

Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng nóng 400 triệu đồng cho đội tuyển U.17 Việt Nam sau trận hòa 3-3 trước U.17 New Zealand tại World Cup 2026. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng trực tiếp gọi điện chúc mừng, bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ.