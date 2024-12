VFF: Từ sân chơi sinh viên, những tài năng lớn của bóng đá sẽ xuất hiện

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đã trải qua 2 mùa giải (từ năm 2023). Đến mùa giải thứ 3, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III - 2025 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2025) hứa hẹn còn hấp dẫn hơn khi có đến 67 đội bóng tham gia tranh tài, đông nhất từ trước đến nay. Trong đó, 66 đội sẽ thi đấu ở vòng loại để tìm ra 11 cái tên xứng đáng, cùng với đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng tranh tài tại vòng chung kết.

Hiện diện trong lễ bốc thăm và công bố vào chiều 17.12, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, đồng Trưởng ban Tổ chức giải TNSV THACO Cup 2025 cho biết: “Sau 2 mùa giải vào năm 2023 và 2024, giải bóng đá sinh viên do VFF và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức đã trở thành giải đấu thường niên trong hệ thống thi đấu quốc gia, được đông đảo khán giả và đặc biệt sinh viên mong đợi. Giải TNSV THACO Cup 2025 có đến 67 đội tham gia thi đấu, trong đó có 66 đội tham dự tranh tài vòng loại, tăng 3 đội so với mùa giải trước. Trong mùa giải này 2025, một số điều chỉnh mới hứa hẹn cống hiến cho người hâm mộ những màn so tài sôi nổi, đậm chất sinh viên ở các vùng miền trên cả nước”.

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, đồng Trưởng ban Tổ chức giải bóng đá TNSV THACO Cup 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo Tổng thư ký VFF, các giải bóng đá sinh viên, trong đó có giải đấu do VFF và Báo Thanh Niên sẽ là nơi chắp cánh cho nhiều tài năng bóng đá của nước nhà. “Cùng với sự phát triển của giải bóng đá TNSV THACO Cup 2025, lần đầu tiên giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần I - 2025 Cúp THACO sẽ được tổ chức từ 24.3 đến 1.4 trên sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Hai đại diện của Việt Nam tham dự giải quốc tế gồm: đội vô địch TNSV THACO Cup 2025 và đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng. VFF tin rằng, những giải đấu này sẽ là cơ hội tốt để phát triển phong trào thể thao sinh viên nói chung và bóng đá sinh viên nói riêng. Từ sân chơi sinh viên, có thể những tài năng lớn của bóng đá sẽ xuất hiện”.

Trước câu hỏi của báo chí về việc sử dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) tại giải TNSV, ông Phú chia sẻ: “Chúng tôi cũng mong muốn và hy vọng sẽ sớm thực hiện được điều này. Với sự phát triển của bóng đá sinh viên hiện nay, cũng như chất lượng của giải đấu ngày càng tăng lên thì VAR cũng là yếu tố được xem xét đến trong thời gian tới”. Tổng thư ký VFF khẳng định, các trọng tài có trình độ, giàu kinh nghiệm sẽ đảm bảo yếu tố chuyên môn tại giải bóng đá TNSV THACO Cup 2025 và giải Thanh Niên sinh viên quốc tế lần I - 2025 Cúp THACO.

