VGU hợp tác với DB phát triển nhân lực đường sắt

GS-TS René Thiele, Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức (bên phải) ký kết trao đổi hợp tác với bên đối tác

Lễ ký có sự tham dự của GS-TS René Thiele, Hiệu trưởng VGU; ông Milind Nirmal, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của DB E&C; ông Heiko Scholz, Giám đốc Toàn cầu Học viện Đường sắt DB. Sự kiện được chứng kiến bởi đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng dẫn đầu, cùng đại diện Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Theo Quyết định số 2230/QĐ-TTg, Việt Nam cần khoảng 70.000 nhân lực có trình độ cho phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị đến năm 2035. Trước nhu cầu này, VGU và DB Rail Academy dự kiến xây dựng Viện Đường sắt Việt - Đức (Vietnamese-German Rail Institute).

Viện tập trung vào bốn lĩnh vực: đào tạo và cấp bằng; phát triển năng lực quản lý, lãnh đạo; đào tạo lao động kỹ thuật và giảng viên; nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển các trung tâm mô phỏng đường sắt.

VGU đảm nhiệm cơ sở hạ tầng, kiểm định chất lượng và tuyển sinh; DB Rail Academy đóng góp chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ hệ thống mô phỏng, thực tập và đề tài học thuật cho sinh viên. Hợp tác mở rộng cơ hội nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ đường sắt giữa Việt Nam và Đức.

Mọi chi tiết xin tìm hiểu thêm tại : https://vgu.edu.vn/vi/home



