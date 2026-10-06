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    Vhome và xu hướng chọn vật liệu nội ngoại thất cho nhà hiện đại

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Nhu cầu hoàn thiện không gian sống bằng các dòng vật liệu đẹp, bền, dễ thi công đang ngày càng được nhiều gia đình, thợ thi công và chủ đầu tư quan tâm. Vhome được biết đến là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực cung cấp vật liệu trang trí nội, ngoại thất toàn quốc.

    Vhome tập trung vào các dòng sản phẩm có tính ứng dụng cao trong nhà ở, cửa hàng, showroom, văn phòng và nhiều công trình dân dụng. Các nhóm sản phẩm nổi bật gồm tấm nhựa ốp tường nano, tấm PVC vân đá, lam sóng nhựa, vách ngăn nhựa, sàn nhựa giả gỗ, sàn nhựa chịu lực, tấm ốp than tre, gỗ nhựa ngoài trời cùng hệ phụ kiện đồng bộ.

    Vhome và xu hướng chọn vật liệu nội ngoại thất cho nhà hiện đại - Ảnh 1.

    Với mẫu mã đa dạng, nhiều màu sắc và bề mặt như vân gỗ, vân đá, đơn sắc, vân vải hay kim loại, các sản phẩm của Vhome giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn vật liệu phù hợp với từng phong cách thiết kế. Từ phòng khách, phòng ngủ, trần tường nội thất đến ban công, sân vườn hay khu vực ngoài trời, Vhome hướng đến việc mang lại nhiều lựa chọn vật liệu hiện đại, thẩm mỹ và tối ưu chi phí.

    Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, Vhome còn chú trọng năng lực cung ứng với hệ thống kho và nguồn hàng ổn định, từ đó mang đến mức giá cạnh tranh hơn. Vhome cũng hỗ trợ tư vấn chọn mẫu, vận chuyển và kết nối đơn vị thi công, giúp khách hàng chủ động hơn trong quá trình hoàn thiện.

    Liên hệ: Vhome – Hotline: 0865.963.088.

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