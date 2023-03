Vị Công Tôn Nữ cuối cùng triều Nguyễn qua đời ở tuổi 101

Chiều 25.3, gia đình cụ bà Công Tôn Nữ Trí Huệ xác nhận, sau một thời gian đau ốm do tuổi già, cụ bà đã qua đời tối qua (24.3) tại nhà riêng.

Cụ thể, vị Công Tôn Nữ qua đời lúc 21 giờ 35 tối 24.3 tại nhà riêng (xã Hương Toàn, TX.Hương Trà, Thừa Thiên – Huế), hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu của bà Công Tôn Nữ Trí Huệ sẽ được an táng tại nghĩa trang phía Bắc TP.Huế.

Cụ bà Công Tôn Nữ Trí Huệ là người lưu giữ nghề may gối trái dựa cung đình hiếm hoi ĐỨC HIẾU

Bà Công Tôn Nữ Trí Huệ là cháu nội của Hoài Đức Quận Công Nguyễn Phúc Miên Lâm (con trai thứ 57 của vua Minh Mạng). Từ nhỏ bà sống trong hoàng cung, hầu hạ Hoàng Thái hậu Từ Cung ở phủ Kiên Thái Vương.

Bà còn là người may vá làm gối trái dựa (loại gối có nhiều nếp có thể mở ra gấp vào tùy ý thường được vua quan ngày xưa hay sử dụng tựa tay). Thời điểm đó, những chiếc gối do chính tay bà Trí Huệ làm ra rất được lòng Đức Từ Cung và vua Bảo Đại.

Gối trái dựa cung đình do bà Tôn Nữ Trí Huệ may ĐỨC HIẾU

Sau này, bà về sống cùng con trai tại quê nhà, vẫn duy trì nghề may vá để kiếm sống. Thời điểm này bà tận dụng những thước vải còn dư để làm ra những chiếc gối cung đình. Gối trái dựa cung đình do bà Trí Huệ may có nhiều sắc, của vua dùng thường đủ 5 lá, có màu vàng, trên gối có thêu hình rồng, tượng trưng cho uy quyền. Gối của Hoàng Thái hậu và các quan phải đủ 4 lá, tùy theo màu ghế mà có thể chọn những màu sắc và hoa văn khác nhau cho phù hợp.

Tiếng lành đồn xa, sản phẩm gối của bà Trí Huệ nổi tiếng, được nhiều người tìm đến mua về làm kỷ niệm. Trước lúc qua đời, cụ bà đã truyền nghề làm gối trái dựa cung đình lại cho con dâu và các cháu gái.