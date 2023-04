Vì đạo văn, nữ TikToker bị dân mạng 'ném đá'

Theo tờ AsiaOne ngày 26.4, cô gái 19 tuổi người Singapore tên là Brooke Lim khi thực hiện một bài luận đã đạo văn từ 5 cuốn sách và 8 bài báo.

Cụ thể, nữ TikToker có hơn 183.000 người theo dõi này đã xuất bản một bài luận có tiêu đề "On Being Afraid Of Eating" (Chứng sợ ăn) trên trang Grayscale Copy vào ngày 18.4. Brooke Lim cũng đã chia sẻ bài luận trên kênh Telegram cá nhân.

Tuy nhiên ngay sau đó, cô gái này bị nhiều dân mạng bóc phốt, cho rằng cô đã đạo văn.

Bài "bóc phốt" nói rằng "hơn 70% bài luận không phải là tác phẩm gốc của Brooke Lim", đồng thời chỉ ra các chi tiết đạo văn từ 5 cuốn sách và 8 bài báo.

Những người tố cáo cho biết đã từng nhắn tin cho Brooke Lim nhưng không được nữ TikToker trả lời. Thay vào đó, Brooke Lim đã âm thầm xóa những phần ăn cắp ý tưởng.

Vì đạo văn, nữ TikToker này đã bị dân mạng 'ném đá' CHỤP MÀN HÌNH TRANG ASIAONE

Sau khi vướng những chỉ trích đồng loạt, Brooke Lim đã lên tiếng thừa nhận những tố cáo là đúng sự thật, thừa nhận bản thân đã đạo văn.

Brooke Lim nói: "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sai lầm gần đây của mình khi đạo văn một đoạn trong bài đăng trên blog cá nhân".

Cô gái này cũng nhấn mạnh bài luận không nhằm mục đích kiếm lời, bài tập học thuật hay xuất bản.

"Tôi xin lỗi những người theo dõi, sinh viên, độc giả và tác giả của những tác phẩm mà tôi đã đạo văn. Tôi đã gỡ bài luận xuống và sẵn sàng đón nhận bất kỳ đề xuất nào về cách xử lý tình huống này", Brooke Lim bày tỏ.

Brooke Lim khá nổi tiếng ở Singapore khi khi thành lập và làm chủ trung tâm gia sư chuyên về General Paper (viết tắt là GP, môn học bắt buộc để vào đại học ở Singapore). Trung tâm của Brooke Lim có doanh thu hơn 300.000 SGD (hơn 5,2 tỉ đồng) vào nửa cuối năm ngoái.