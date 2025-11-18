Ngày 17.11, tại An Giang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Công ty Bình Điền chính thức khởi động chương trình chiến lược "Hành trình xanh - Đất khỏe, Cây trồng khỏe". Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình xanh hóa nông nghiệp mà Công ty Bình Điền theo đuổi. Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của hơn 250 nông dân sản xuất lúa tiêu biểu của vùng ĐBSCL, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình.



Công ty Bình Điền tổ chức "Hành trình xanh - Đất khỏe, Cây trồng khỏe" vì một nền nông nghiệp xanh, bền vững ẢNH: CTV

ĐBSCL là vựa lúa của cả nước trong nhiều năm qua, nhưng đằng sau những mùa vàng luôn phải đối mặt hàng loạt thách thức đang đè nặng lên sức khỏe của đất. Tình trạng chua hóa và thoái hóa hữu cơ diễn ra ngày càng nghiêm trọng do thâm canh kéo dài, nguồn phù sa giảm mạnh, rơm rạ tồn lưu gây ngộ độc hữu cơ. Bên cạnh đó, xâm nhập mặn gia tăng và phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa - chiếm hơn 50% tổng phát thải của ngành nông nghiệp.



Những yếu tố đó khiến hệ sinh thái sản xuất lúa đứng trước nhiều rủi ro. Các "căn bệnh" của đất không chỉ làm giảm năng suất và chất lượng lúa, mà còn tác động trực tiếp đến thu nhập và sinh kế của hàng triệu nông dân.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền khẳng định: "Hành trình Xanh không chỉ là một chương trình mà là cam kết dài hạn của Bình Điền trong việc cùng nông dân xanh hóa sản xuất lúa, hướng tới giảm phát thải và phát triển bền vững".

Chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng thành công của mô hình "Canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu" mà Bình Điền đã kiên trì triển khai từ năm 2016. Triết lý xuyên suốt của chương trình là chuỗi giá trị: Đất khỏe - cây trồng khỏe - sản phẩm xanh - tiêu dùng xanh. Trong đó "Đất khỏe" được xem là điểm khởi đầu và cũng là yếu tố quyết định mọi sự thay đổi.

Trong vụ đông xuân 2025 - 2026, Bình Điền dự kiến tổ chức tối thiểu 50 hội thảo tại ĐBSCL, miền Đông, miền Trung và Tây nguyên, tiếp cận trực tiếp ít nhất 5.000 nông dân. Tại mỗi điểm hội thảo, chương trình sẽ lựa chọn những nông dân cùng đồng hành xây dựng để xây dựng mô hình trình diễn thực tế ngay trên đồng ruộng của họ. Từ các mô hình này, những câu chuyện thành công sẽ được ghi nhận và lan tỏa để nhân rộng trên phạm vi rộng hơn.