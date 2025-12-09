Vì một ngày mai, thành phố vươn tầm

Kỳ họp cuối năm 2025 đặt ra nhiệm vụ giải quyết khối lượng công việc rất lớn. Các đại biểu HĐND thành phố nỗ lực tối đa để góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp.

Ông Lê Quang Tùng phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Những hoạt động đầy trách nhiệm

Chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm 2025, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ đã hướng dẫn Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phường trên địa bàn phối hợp thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND.

Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TP.Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ cho biết tháng 11 vừa qua, 28/28 tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri tại 73 điểm thu hút hơn 7.300 người tham dự. 593 lượt cử tri đã nêu ý kiến đề cập 787 nội dung liên quan nhiều lĩnh vực mà mọi người cùng quan tâm. Ở các điểm tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND, lãnh đạo UBND, sở, ban, ngành đã thông tin, giải đáp những thắc mắc thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp HĐND TP.Cần Thơ cuối năm 2025, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ đã tổng hợp 261 ý kiến cử tri để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ý kiến của cử tri là kênh tham chiếu hữu ích, giúp HĐND TP.Cần Thơ ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung.

Theo bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Cần Thơ, kỳ họp này HĐND thành phố đã chủ động phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, để đại biểu HĐND xem xét, thảo luận, quyết nghị. Kỳ họp thông qua 26 báo cáo và gần 40 nghị quyết. Nghị quyết ban hành xuất phát từ các văn bản mới của T.Ư, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thành phố khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Các nghị quyết đảm bảo đúng quy định, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với thực tiễn.

Bà Mã Thị Tươi ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Tháo gỡ "điểm nghẽn" "nút thắt"

Kỳ họp lần này nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời quyết nghị chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, cũng như giai đoạn 2026 - 2030 một cách thiết thực nhất.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, TP.Cần Thơ vẫn duy trì được đà tăng trưởng kinh tế tích cực. GRDP của thành phố ước cả năm tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 25.877 tỉ đồng, vượt 4,54% dự toán. Thời gian tới, Cần Thơ tiếp tục tăng tốc chỉ đạo điều hành để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu GRDP, tạo nền tảng cho tăng trưởng ở mức 10 - 10,5%/năm trở lên, bắt đầu từ năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Đồng Văn Thanh ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Năm 2025 cơ cấu kinh tế của TP.Cần Thơ chuyển dịch tích cực. Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, ước đạt 306.170 tỉ đồng; sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục phục hồi. GRDP bình quân đầu người ước đạt hơn 94 triệu đồng, mức sống của người dân từng bước được nâng cao. Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới. Cơ quan chức năng ở Cần Thơ đã chủ động mời các nhà đầu tư có tiềm lực nghiên cứu, khảo sát, đề xuất dự án thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng của thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục giữ ổn định. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc; hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp quyết liệt, sâu sát, trách nhiệm.

Đường phố trung tâm TP.Cần Thơ ngày càng rộng mở, vươn tầm ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo ông Lê Quang Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thời gian tới Cần Thơ phải khắc phục hiệu quả những hạn chế của năm 2025; đồng thời phát huy ưu điểm, tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, nghị quyết của T.Ư, thành phố; cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách và giải pháp thiết thực; kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh năm 2026, giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố đẩy mạnh rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch theo hướng đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng và không gian phát triển; hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân, nhà đầu tư chiến lược. Cần Thơ chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

"Thành phố phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên cho các dự án hạ tầng then chốt về giao thông, đô thị, logistics, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo… Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo động lực thu hút đầu tư mới. Cần Thơ xây dựng văn hóa, con người phát triển toàn diện, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc. Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tăng cường liên kết phát triển nhân lực chất lượng cao; đầu tư đồng bộ hệ thống y tế, nhất là tuyến cơ sở; khuyến khích phát triển dịch vụ y tế hiện đại; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tháo gỡ 'điểm nghẽn', 'nút thắt' để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững…", ông Lê Quang Tùng thông tin.