Vi phạm tốc độ 14 lần, tài xế đối mặt phạt nguội liên tỉnh

Ngày 8.5, trao đổi với PV Thanh Niên, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Định cho biết đã gửi thông báo vi phạm đến chủ xe ô tô liên tục bị phát hiện vi phạm tốc độ qua hệ thống camera giám sát.

Ô tô BS 65A - 327... vi phạm tốc độ tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) ẢNH: CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH CUNG CẤP

Cụ thể, từ ngày 4.4 đến 4.5, ô tô BS 65A - 327… bị ghi nhận 5 lần chạy quá tốc độ cho phép trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong đó, đáng chú ý là trường hợp vi phạm lúc 14 giờ 37 ngày 4.5 tại vòng xoay khu biệt thự Đại Phú Gia (P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn). Tại đây, mặc dù có biển báo khu dân cư, quy định tốc độ tối đa 60 km/giờ, nhưng xe này được xác định di chuyển với tốc độ lên đến 96 km/giờ.

Thông qua việc trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera, lực lượng CSGT đã xác minh và xác định chủ phương tiện là ông H.V.S., ở TP.Cần Thơ.

"Chúng tôi đã gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện. Người vi phạm có thể đến Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định hoặc công an địa phương nơi cư trú để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định", đại diện Đội tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, cho biết.

Ô tô BS 65A - 327... chạy quá tốc độ cho phép 96 km/giờ (tốc độ cho phép là 60km/giờ) tại Bình Định ẢNH: CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH CUNG CẤP

Theo tra cứu trên cổng thông tin của Cục CSGT, từ tháng 3.2024 đến tháng 5.2025, phương tiện nói trên bị phát hiện vi phạm tốc độ tổng cộng 14 lần tại nhiều địa phương, gồm: Bình Định (5 lần), Ninh Thuận (5 lần), cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (3 lần) và Quảng Trị (1 lần). Đa phần các trường hợp đều vi phạm trong khoảng vượt quá 20 - 35 km/giờ so với tốc độ tối đa cho phép.