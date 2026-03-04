Vi phạm trong sử dụng ngôn ngữ, bác sĩ Trung Quốc bị tước chứng chỉ hành nghề

Ngày 3.3, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một bác sĩ Trung Quốc do vi phạm quy định trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ - nơi bác sĩ Trung Quốc Xiao Yong hành nghề ẢNH: N.D

Người bị xử phạt là ông Xiao Yong (quốc tịch Trung Quốc), đang hành nghề tại Phòng khám đa khoa Phượng Đỏ (P.Lê Chân, Hải Phòng).

Theo kết luận của cơ quan chức năng, ông Xiao Yong đã thực hiện khám bệnh và chỉ định điều trị bằng ngôn ngữ không phải tiếng Việt trong khi ngôn ngữ này chưa được đăng ký sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định.

Ngoài ra, hồ sơ bệnh án được lập bằng tiếng Việt nhưng không thể hiện có phiên dịch tham gia trong quá trình khám bệnh. Người phiên dịch cũng chưa được đăng ký, công nhận theo quy định pháp luật.

Hành vi trên được xác định vi phạm điểm đ khoản 5 điều 38 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ các quy định hiện hành, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng đã quyết định xử phạt hành chính đối với bác sĩ Xiao Yong số tiền 7,5 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bác sĩ này trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Sở Y tế Hải Phòng cho biết, việc xử lý nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ sở y tế trong quản lý nhân sự hành nghề và sử dụng ngôn ngữ trong khám, chữa bệnh theo đúng quy định.