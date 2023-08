Vì sao 2 con voi ở vườn thú Hà Nội bị xích chân?

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh về một con voi bị xích chân tại vườn thú Hà Nội gây xôn xao dư luận.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

"Hiện tại đang có 2 cá thể voi cái bị nuôi nhốt tại vườn thú Hà Nội trong tình trạng tồi tệ, 1 cá thể voi mới bị chết gần đây. Voi bị xích chân và không thể di chuyển quá 2 bước chân mặc dù khu vực nuôi nhốt có hàng rào điện bởi một tổ chức bảo vệ động vật tài trợ để voi được tháo xích. Chúng tôi đặt mục tiêu kêu gọi 100.000 chữ ký kêu gọi trả tự do cho 2 cá thể voi tại vườn thú Hà Nội. Hiện tại, ở Việt Nam đã có vườn quốc gia Yok Don có thể tiếp nhận voi để voi được sinh sống tự do trong rừng", bài viết chia sẻ.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã thu hút sự quan tâm của người dân. Nhiều ý kiến đề nghị vườn thú Hà Nội nên có những biện pháp để trả lại sự tự do cho 2 con voi; trong khi có người cho rằng chắc chắn phải có nguyên nhân thì 2 con voi mới bị xích như vậy.

Liên quan đến sự việc trên, phóng viên đã có mặt tại vườn thú Hà Nội. Theo quan sát, 2 con voi bị cố định ở chân bằng sợi dây xích dài khoảng 3 - 5m và chỉ được di chuyển trong một khu vực nhất định. Chân của những con voi này hằn vết dây xích.

Hai con voi tại vườn thú Hà Nội NGUYÊN QUANG

Trao đổi với Thanh Niên về thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, ông Lê Sĩ Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên vườn thú Hà Nội, cho biết người đăng tải bài viết không hiểu về xuất xứ của 2 con voi nên đã có những thông tin không đúng.

"Hồi năm ngoái, 1 cá thể voi khoảng 60 tuổi đã chết. Hiện vườn thú Hà Nội còn 2 con đang được chăm sóc, nuôi dưỡng. 2 cá thể voi cái hiện tại được chúng tôi tiếp nhận vào tháng 7.2010 (tên gọi là Thái) và tháng 4.2014 (tên gọi Banang)", ông Dũng nói và cho hay, khi tiếp nhận, 2 con voi này đã nhiều tuổi và sức khỏe cũng đã yếu.

Theo ông Dũng, đây là 2 con voi được cơ quan chức năng giải cứu và vườn thú tiếp nhận chăm sóc. Với bản tính hung dữ, khi nuôi nhốt cùng nhau, 2 con voi đã rất nhiều lần đánh nhau. Vì voi có trọng lượng và sức tấn công lớn nên khi xung đột xảy ra không ai có thể can thiệp được. Hơn nữa, 2 con voi đã rất già nên bản tính thay đổi thất thường, buộc phải xích để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh chân voi bị xích NGUYÊN QUANG





Vị tổng giám đốc tiết lộ, quản tượng chăm sóc đã nhiều lần bị voi tấn công nên bắt buộc phải xích như vậy. Hằng ngày, vào cuối giờ chiều, vườn thú có chương trình huấn luyện để voi có thể nghe theo khẩu lệnh của quản tượng.

Con voi được xích để đảm bảo an toàn NGUYÊN QUANG

"Việc huấn luyện này để voi nghe lời, tránh xung đột không đáng tiếc. Tại vườn thú, chúng tôi đặt sự an toàn cho động vật, an toàn cho con người lên hàng đầu", ông Dũng nói thêm và nhấn mạnh dù 2 con voi bị xích tạo thành vết hằn ở chân nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự an toàn của chúng.

Mỗi con voi hiện có chế độ ăn khoảng 150 kg cỏ và một số thức ăn khác kèm theo mỗi ngày. Việc người dân nhìn thấy 2 con voi bị gầy đi là do voi đã nhiều tuổi, đây là điều hoàn toàn bình thường.