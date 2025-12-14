Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Vì sao 80% nguồn cung bất động sản thuộc về các 'ông lớn'?

Đình Sơn
Đình Sơn
14/12/2025 10:19 GMT+7

Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group tại TP.HCM, Hà Nội cho thấy 70 - 80% nguồn cung rơi vào tay các "ông lớn".

Trong 9 tháng đầu năm 2025, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận khoảng 20.000 căn hộ mới, mức giá trung bình 86 triệu đồng/m2 (chưa VAT và kinh phí bảo trì). Phân khúc cao cấp chiếm 62% và hạng sang chiếm 38% tổng nguồn cung.

Đáng chú ý, 5 chủ đầu tư gồm Masterise Homes, MIK Group, Mitsubishi, TSQ Việt Nam và Sun Group chiếm tới 74% lượng hàng mở bán. Tỷ lệ hấp thụ sơ cấp của nhóm này cũng đạt mức cao, trung bình 86%.

Vì sao 80% nguồn cung bất động sản thuộc về các 'ông lớn'?- Ảnh 1.

Nguồn cung bất động sản mới trên thị trường rơi vào tay các ông lớn

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tại TP.HCM, thị trường cũng ghi nhận sự phân cực rõ nét trong phân khúc bất động sản cao cấp và hạng sang khi hơn 80% nguồn cung mới được dẫn dắt bởi Đất Xanh Group, Gamuda Land và Masterise Homes, tỷ lệ hấp thụ trung bình 84%. 

Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, xu hướng tập trung nguồn cung này không phải ngẫu nhiên. Chỉ những chủ đầu tư lớn mới có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển và khả năng quản trị rủi ro để triển khai các dự án cao cấp, hạng sang, vốn đòi hỏi chuẩn pháp lý nghiêm ngặt, chất lượng thi công cao và hệ sinh thái tiện ích, vận hành tương xứng.

Vì sao 80% nguồn cung bất động sản thuộc về các 'ông lớn'?- Ảnh 2.

Công tác vận hành cũng là yếu tố then chốt được khách hàng xem xét trước khi "xuống tiền"

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dữ liệu khảo sát chỉ ra rằng, thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển từ nhu cầu đầu tư ngắn hạn sang xu hướng tích sản bền vững, đặc biệt trong nhóm khách hàng trung, cao cấp. Thay vì "lướt sóng", người mua ưu tiên tìm kiếm những tài sản an toàn, có giá trị ổn định theo thời gian.

"Khi thị trường Hà Nội và TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển bền vững, sự phân hóa năng lực giữa các chủ đầu tư sẽ càng rõ nét. Những doanh nghiệp duy trì minh bạch pháp lý, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm và đảm bảo dịch vụ vận hành ổn định sẽ tiếp tục chiếm ưu thế, giữ vững niềm tin từ khách hàng và duy trì sức hấp thụ tốt ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động. Bởi khi chủ đầu tư duy trì được chất lượng vận hành đúng cam kết, mức độ hài lòng và niềm tin của cư dân sẽ tăng cao, tạo hiệu ứng giới thiệu cho các dự án tiếp theo", ông Trần Minh Tiến nói.

Thị trường bất động sản sắp có 'bộ lọc'

Thị trường bất động sản sắp có 'bộ lọc'

Trong bối cảnh thị trường bất động sản liên tục trải qua những cơn sốt ảo, giá cả bị thổi phồng và thông tin nhiễu loạn, Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý được kỳ vọng sẽ trở thành "bộ lọc" quan trọng, góp phần đưa thị trường trở về trạng thái minh bạch và bền vững hơn.

Xem thêm bình luận