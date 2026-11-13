Vì sao á quân 'Người hát tình ca' Thái Chi mất 4 năm mới có MV đầu tay?

Ca sĩ Thái Chi duy trì nhiều công việc để trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê ca hát

Ảnh: Phi Phi

Thái Chi từng gây chú ý trên mạng xã hội qua những video hát dân ca giản dị, mộc mạc. Cô được khán giả yêu mến với các ca khúc như Nỗi buồn mẹ tôi, Hai ơi đừng qua sông, Thương lắm mình ơi, Em gái quê... Năm 2022, nữ ca sĩ tham gia Người hát tình ca và giành ngôi á quân.

Sau 4 năm khá im ắng, Thái Chi trở lại với MV đầu tay Sa mưa giông, ca khúc của cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Không chọn cách phô diễn kỹ thuật hay chạy theo xu hướng âm nhạc đương đại, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi sở trường dân ca, gửi gắm những rung cảm về tình quê qua giai điệu và ca từ giàu cảm xúc.

Sản phẩm đánh dấu sự kết hợp giữa Thái Chi và Đỗ Thành Nghiệp - người từng ghi dấu ấn tại Giọng hát Việt 2018. Trong dự án, Thành Nghiệp đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc, cùng nữ ca sĩ xây dựng bản phối kết hợp âm hưởng dân ca Nam Bộ với dàn nhạc, tạo nên không gian âm nhạc gần gũi nhưng vẫn có chiều sâu.

Đáng chú ý, phiên bản được chọn thực hiện MV không phải bản thu mới nhất. Thái Chi và Thành Nghiệp đã phối khí, thu âm Sa mưa giông từ năm 2023. Đến năm 2026, cả hai quyết định thu lại ca khúc với mong muốn có một phiên bản hoàn thiện hơn về kỹ thuật. Tuy nhiên, sau khi so sánh, họ nhận thấy bản thu mới dù được trau chuốt hơn vẫn chưa truyền tải trọn vẹn cảm xúc của phiên bản đầu tiên. Vì vậy, cả hai quyết định giữ lại bản thu năm 2023 để thực hiện MV.

Thành Nghiệp và Thái Chi hát Sa mưa giông khi giao lưu với khán giả Ảnh: Phi Phi

Với Thái Chi, đây không chỉ là sản phẩm giới thiệu giọng hát đến công chúng mà còn là cách lưu giữ những cảm xúc, kỷ niệm trong hành trình làm nghề. Nữ ca sĩ mong muốn qua MV, tinh thần của ca khúc được lan tỏa đến nhiều khán giả hơn.

Thái Chi tiết lộ lý do 4 năm mới làm MV đầu tay

Chia sẻ về khoảng thời gian khá im ắng sau cuộc thi Người hát tình ca, nữ ca sĩ cho biết việc theo đuổi dòng nhạc dân ca không có nhiều lợi thế về độ phủ sóng cũng như cơ hội thương mại như một số dòng nhạc khác. Vì vậy, cô chọn cách duy trì công việc biểu diễn, từ phòng trà, nhà hàng đến các chương trình được mời, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động âm nhạc.

Bên cạnh đó, Thái Chi còn đầu tư xây dựng trung tâm dạy nhạc và duy trì ê kíp. Những công việc này chiếm không ít thời gian, nguồn lực, khiến kế hoạch thực hiện sản phẩm riêng phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Nữ ca sĩ cho biết cô cần nhiều năm tích góp, tự thu xếp kinh phí mới có thể hoàn thành MV đầu tay.

Với Thái Chi, Sa mưa giông vì thế mang ý nghĩa hơn một sản phẩm đánh dấu sự trở lại. Đây cũng là thành quả của quãng thời gian cô vẫn âm thầm làm nghề, tích lũy và nuôi dưỡng tình yêu với dòng nhạc mình lựa chọn.

Nữ ca sĩ tiết lộ MV là sản phẩm mở đầu cho album đang được cô và ê kíp thực hiện, hiện đã hoàn thành khoảng một nửa chặng đường. Thái Chi hy vọng những sản phẩm tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được sự đón nhận của khán giả, để cô có thêm động lực đi đường dài với âm nhạc bằng những bước đi chậm rãi, chỉn chu và nghiêm túc.



