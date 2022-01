Vì sao Alec Baldwin chưa giao nộp điện thoại cho cảnh sát sau vụ xả súng chết người?

Luật sư Aaron Dyer của Alec Baldwin hôm 13.1 cho biết nam tài tử sẽ giao điện thoại di động của mình như một phần của cuộc điều tra sau vụ bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh trên phim trường Rust nhưng cảnh sát bang New Mexico (Mỹ) xác nhận họ vẫn chưa nhận được thiết bị.

Aaron Dyer nói đã đạt được thỏa thuận với chính quyền bang New Mexico để nộp điện thoại sau khi các bước được thực hiện để bảo vệ quyền riêng tư của nam diễn viên liên quan đến những vấn đề không dính đến cuộc điều tra vụ nổ súng. “Alec Baldwin tiếp tục hợp tác với nhà chức trách”, luật sư xác nhận.

Bản tin hôm 13.1 từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Santa Fe, bang New Mexico cho biết Alec Baldwin không tuân thủ yêu cầu giao điện thoại. Hiện công tố viên đang làm việc với luật sư của nam diễn viên để lấy điện thoại. “Đến nay, điện thoại di động vẫn chưa được giao cho chính quyền”, bản tin nêu rõ.

Alec Baldwin khẳng định ông vẫn đang tích cực hợp tác với hoạt động điều tra. Trong bài đăng trên mạng xã hội, nam tài tử cho rằng việc cơ quan điều tra của bang New Mexico (nơi đặt phim trường Rust) yêu cầu ông giao nộp điện thoại là chưa đúng quy trình. Theo Baldwin, nhà chức trách bang New Mexico cần phải thông qua nhà chức trách tại New York nơi ông đang sinh sống, đồng thời nhà chức trách hai nơi cần phối hợp, thống nhất đưa ra một lệnh chung.

Alec Baldwin chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội: “Người ta không thể dễ dàng xem hết nội dung trong điện thoại của bạn, xem hết tất cả ảnh, tin nhắn, nội dung riêng tư của bạn. Những tin đồn rằng tôi không tuân thủ các yêu cầu của nhà chức trách đều dối trá”.





Trong khi đó cảnh sát đã nhận được lệnh khám xét vào tháng 12.2021 để kiểm tra tin nhắn văn bản, email và thông tin khác trên điện thoại iPhone của Alec Baldwin.

Alec Baldwin cầm một khẩu súng lục ổ quay trên phim trường trong một buổi diễn tập vào tháng 10.2021 thì bất ngờ súng nổ, giết chết nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Alec Baldwin cho biết ông chưa bao giờ bóp cò súng và từ chối trách nhiệm về vụ xả súng. Công tố viên New Mexico giám sát vụ án xác nhận một số người xử lý súng tại phim trường có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan đến cái chết của Hutchins.