Vì sao ba mẹ con chết thương tâm trong vụ cháy nhà ở Vĩnh Phúc sáng 24.12?

Như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng nay 24.12, một vụ cháy nhà xảy ra tại TT.Thổ Tang, H.Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã khiến ba mẹ con chết thương tâm. Người mẹ 26 tuổi, bé lớn mới 6 tuổi, bé nhỏ mới 3 tuổi. Công an Vĩnh Phúc cho biết, các bước thu thập thông tin cho thấy nhiều khả năng ba nạn nhân thiệt mạng là do không được cứu kịp thời sau khi đám cháy được phát hiện.



Ngôi nhà của gia đình anh Nghị, nơi xảy ra vụ cháy rạng sáng 24.12 ÁNH HƯƠNG

Phát hiện cháy sớm nhưng ba mẹ con vẫn thiệt mạng

Kết quả điều tra ban đầu mới được Công an tỉnh Vĩnh Phúc cập nhật cho thấy, vụ cháy xảy ra trong ngôi nhà ống hai tầng bê tông cốt thép, có một gác lửng và một tum lợp mái tôn (không phải nhà ba tầng như nhận định ban đầu). Nhà không có chuồng cọp, các lối thoát nạn ra xung quanh khá thông thoáng và dễ dàng. Đây là ngôi nhà của ông Thân Văn Lợi. Ông Lợi có vợ, con trai là Thân Văn Nghị cùng con dâu và hai cháu nhỏ.

Tầng 1 ngôi nhà anh Nghị, bên trong là gác lửng có cửa thông ra lối đi phía sau ÁNH HƯƠNG

Tuy nhiên, chỉ có ông Lợi ở đây hàng đêm. Vợ ông Lợi sống ở nơi khác. Vợ anh Nghị bán hàng và ở Sơn Tây, Hà Nội; anh Nghị bán hàng và ở xã Tân Tiến, H.Vĩnh Tường; hai cháu nhỏ được gửi sang nhà ông bà ngoại.

Do ngày 24.12 hàng xóm có đám cưới, tối 23.12, vợ chồng anh Nghị cùng hai con về ngôi nhà nói trên ở TT.Thổ Tang ngủ để hôm sau dự đám cưới hàng xóm. Vợ chồng anh và hai con ngủ ở gác lửng. Ông Lợi ngủ ở tầng 1.

Khoảng 3 giờ 40 ngày 24.12, anh Nghị được vợ là chị H. đánh thức, cho biết có tiếng nổ và hình như có cháy ở tầng một. Anh Nghị lập tức chạy xuống thì thấy đám cháy nhỏ ở khu vực để hàng là giấy ăn, cốc nhựa mang từ xã Tân Tiến về từ chiều 23.12.

Cửa sau căn nhà, nơi mà những người tham gia chữa cháy đinh ninh ba mẹ con chị H. đã thoát bằng lối này ÁNH HƯƠNG

Ngay lập tức, anh Nghị gọi bố là ông Lợi dậy, cả hai lấy bình cứu hỏa có sẵn trong nhà để dập lửa. Tuy nhiên đám cháy lan nhanh không dập được nên anh Nghị mở cửa hô hoán hàng xóm sang trợ giúp. Khi mọi người đến hỗ trợ chữa cháy có hỏi anh Nghị "trong nhà còn ai không?". Lúc này, anh Nghị nghĩ rằng vợ anh đã biết có cháy và đã đưa các con thoát ra ngoài bằng cửa sau nên trả lời là không còn ai.

Do đó anh Nghị, ông Lợi và những người hàng xóm chỉ tập trung dập lửa tại tầng một. Khi lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Vĩnh Phúc đến hiện trường, tổ chức trinh sát đám cháy thì mới phát hiện ba mẹ con chị H. đã tử vong trong phòng ngủ ở tầng lửng.

Khi có cháy, ưu tiên đầu tiên là cứu người

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã cảnh báo người dân khi xảy ra sự cố cháy, nổ, việc cần ưu tiên là tìm cách cứu người mắc kẹt trong đám cháy. Trong trường hợp biết rõ trước khi xảy ra cháy có người ở bên trong thì phải kiểm diện để xác định chắc chắn những người đó đã thoát ra ngoài an toàn hay chưa để kịp thời thông báo cho những người cứu nạn cứu hộ tại chỗ và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp.

Công an đang thu thập thông tin hiện trường vụ cháy ÁNH HƯƠNG

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết, ngày 23.7, tại xã Tề Lỗ, H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc cũng xảy ra vụ cháy trong nhà của ông T.V.V. Trong nhà cũng có hai cháu nhỏ. Khi đến hiện trường, lực lượng công an đã hỏi chủ nhà là còn có ai mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy không và được trả lời là hai cháu nhỏ đã cùng mẹ các cháu là chị L.T.H chạy thoát, nhưng lực lượng công an vẫn yêu cầu phải nhìn thấy ba người này.

Lúc này, mọi người trong gia đình cũng như hàng xóm mới tìm kiếm và không thấy ba mẹ con chị L.T.H. đâu. Ngay lập tức, công an đã triển khai lực lượng tìm kiếm và cứu ba mẹ con chị L.T.H. còn mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy.

Trong vụ cháy tại nhà anh Thân Văn Nghị, nếu những người tham gia chữa cháy sớm phát hiện vợ con anh Nghị vẫn còn trong phòng ngủ thì hoàn toàn có đủ thời gian để cứu thoát ba mẹ con (do nhà có hai mặt tiền, các lối ra vào đều thoáng). Nhưng vì nghĩ rằng chị H. vợ anh Nghị đã đưa hai con thoát ra ngoài bằng cửa sau nên mọi người chỉ tập trung dập lửa.

Công an H.Vĩnh Tường đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.