Vì sao bất động sản 'chăm sóc sức khỏe' chưa bao giờ ngừng hạ nhiệt?

Điều này là xu hướng tất yếu bởi không có gì tốt hơn để chăm sóc sức khỏe bằng việc được sống mỗi ngày trong không gian của thiên nhiên rừng và biển trong lành.

" Sống khỏe " - chuẩn mực mới của sự đầu tư đẳng cấp

Theo nhận định về những xu hướng nổi bật gần đây của giới trung - thượng lưu trên thế giới, tạp chí Forbes cho rằng "sức khỏe là chuẩn mực mới của sự đầu tư đẳng cấp". Giới nhà giàu hiện nay ít nhiều không còn đặt sự ưu tiên vào siêu xe, du thuyền, hàng hiệu hay những bữa tiệc hào nhoáng. Thay vào đó, họ mạnh tay chi cho các phòng tập đắt đỏ, những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên biệt, hay đặc biệt nhất chính là ngôi nhà nghỉ dưỡng tìm về thiên nhiên để cân bằng thân - tâm - trí.

Chọn sống khỏe với 'ngôi nhà thứ hai' bên biển

Vì thế, là những người am hiểu sâu rộng, có nhiều trải nghiệm, họ thường đầu tư vào việc chăm sóc sức khỏe chủ động từ rất sớm bằng cách chọn cho bản thân và gia đình một không gian sống ngoài đô thị, gắn liền với biển và mảng xanh tự nhiên, để thường xuyên đi về thư giãn, tái tạo năng lượng và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Bất động sản " chăm sóc sức khỏe " - " Lãnh địa " tuy không mới nhưng luôn thu hút sự săn đón củ a nhà đầu tư

Không phải ngẫu nhiên mà không khí sạch trở thành một món hàng đắt giá được nhiều người săn đón hiện nay. Dù từng có những phản ứng đối lập, nhưng có rất nhiều tập đoàn trên thế giới thành công khi kinh doanh những chai thủy tinh chứa sản phẩm "vô hình" mang tên không khí trong lành từ bờ biển Cornish, Cornwall của Anh Quốc, dãy núi Rocky, Canada hay trên dãy Alps, Thụy Sĩ với mức giá hàng trăm USD chỉ cho vài lít.

Nắm bắt được điều này, các mô hình bất động sản nghỉ dưỡng chú trọng vào yếu tố thiên nhiên trong lành giúp tăng cường sức khỏe ngày càng được đề cao.

Sang trọng, thẩm mỹ và kết nối trực tiếp với thiên nhiên luôn là những yếu tố quan trọng cho căn nhà nghỉ dưỡng được giới tinh hoa lựa chọn

Các tỉ phú nổi tiếng trên thế giới đều sở hữu những bất động sản nghỉ dưỡng vì sức khỏe xứng tầm. Với không khí trong lành, nhiều mảng xanh, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, biệt thự tại các vùng biển nguyên sơ luôn được ưu ái lọt vào tầm ngắm của họ.

Rất dễ nhận thấy điểm chung nổi bật của những second home nghỉ dưỡng mà các tỉ phú trên đang sở hữu đều hội tụ đầy đủ 3 yếu tố quan trọng nhất: thiên nhiên trong lành, tiện ích đẳng cấp và đặc biệt, tất cả đều chỉ cách trung tâm khoảng 2 tiếng đi xe.

Đâu là lựa chọn sáng giá nhất của BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam hiện nay?

Tại Việt Nam, xu hướng sở hữu nhà nghỉ dưỡng bên bờ biển đã và đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp khách hàng trung - thượng lưu bởi những giá trị to lớn mang lại cho sức khỏe.

Trong số các điểm đến để đầu tư, Hồ Tràm vẫn luôn được săn đón bởi ba yếu tố đặc biệt. Thứ nhất, thiên nhiên nơi đây còn hoang sơ, thời tiết lý tưởng với nắng ấm quanh năm, từng được kênh truyền hình uy tín CNNGo của Mỹ bình chọn là một trong những bãi biển có cảnh sắc mê hoặc bậc nhất trên thế giới. Thứ hai, Hồ Tràm sở hữu vị trí đắc địa khi liền kề Tp.HCM và sân bay quốc tế Long Thành, hoàn toàn có thể chủ động đi lại bằng ô tô riêng. Sau năm 2025, thời gian di chuyển đến Hồ Tràm sẽ được rút ngắn đáng kể với sự hoàn thành của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường ven biển mở rộng 42m. Thứ ba, nơi đây đang hình thành nên một thủ phủ du lịch cao cấp và lớn nhất miền Nam với sự quy tụ của những thương hiệu khách sạn resort lừng danh thế giới.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của Hồ Tràm chính là Ixora Ho Tram by Fusion - Giai đoạn 2. Là dự án thành phần thứ 5 và mới nhất của tổ hợp mang tầm vóc châu lục, The Grand Ho Tram quy mô 164ha, Ixora thừa hưởng một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á và đã đưa vào hoạt động gồm sân golf The Bluffs, cụm khách sạn 5 sao InterContinental, Holiday Inn Resort và Ixora Giai đoạn 1.

Ixora Ho Tram by Fusion - sống tinh hoa giữa thiên nhiên kỳ vỹ

Quan trọng nhất là Ixora có thể mang đến cho khách hàng giá trị nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên trong lành… Đây chính là khoản đầu tư sinh lời 'vô giá' chẳng dễ có được trong đời sống hiện đại. Không chỉ nằm ngay trên bãi biển Hồ Tràm, dự án còn liền kề với 11.000 hecta rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu, vốn được xem là hệ sinh thái ven biển duy nhất còn tương đối nguyên vẹn tại Việt Nam. Nơi đây là 'lá phổi xanh' của cả khu vực miền nam, góp phần tạo nên vị thế hiếm có, được bao quanh bởi thiên nhiên đa dạng rừng - núi - biển cho Ixora.

Tận dụng lợi thế được ban tặng từ thiên nhiên rừng và biển, mọi thiết kế của Ixora đều hướng đến việc mang đến giá trị sức khỏe cho khách hàng. Dự án luôn duy trì mật độ xây dựng thấp để tôn trọng và ưu tiên cho các cảnh quan tự nhiên. Tất cả sản phẩm căn hộ đều có tầm nhìn trực diện biển, có ban công rộng và sở hữu những không gian thư giãn riêng tư ngoài trời như jacuzzi, hồ bơi, sân vườn trên cao. Trong khi đó, bộ sưu tập villa giới hạn và đẳng cấp nhất khu vực của Ixora mang đến cho chủ sở hữu những không gian sống tinh tế có kết nối trực tiếp với thiên nhiên. Tất cả villa đều có tầm nhìn hướng biển trực diện hay hướng biển trực diện trên cao nhờ việc nâng cao cốt nền lên đến hơn 11m và hướng nhìn ra dòng sông lười thơ mộng trước nhà. Ngoài ra, chủ sở hữu còn được tận hưởng không gian tiện ích nội khu đẳng cấp lên đến hơn 16.000m².

Hiện nay, khách hàng chọn mua sản phẩm Ixora, dù là căn hộ hay villa, đều được quyền lựa chọn giữ lại làm second home nghỉ dưỡng với chính sách đặc biệt, thanh toán giãn trong 7 năm đến 2030.