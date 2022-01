Vì sao biệt thự cổ nơi Adele quay MV ‘Easy on Me’ có giá 4,3 triệu USD?

Biệt thự cổ Adele quay MV Easy on Me mang tên Vườn nho của Nhà nguyện St-Agnes đang được David O'Malley thuộc công ty bất động sản Engel&Völkers Montreal rao bán. Chủ sở hữu hiện tại là doanh nhân Benoit Dumont, theo People.

Bất động sản có diện tích lên đến 70ha nằm cách Montreal (Canada) hơn 100km, bao gồm sáu tòa nhà, một lâu đài, một nhà khách, garage chứa ba ôtô và một nhà nguyện. Khu đất bao gồm 7.000 cây nho, 11.000 cây phong để sản xuất sirô.

Bất động sản được xây dựng vào giữa thế kỷ 19, trải qua nhiều lần cải tạo vào năm 1990 và 2021. Hiện tại, ngôi biệt thự có 10 phòng ngủ, 10 phòng tắm và 4 phòng trang điểm.

Tháng 10.2021, nữ danh ca Adele (33 tuổi) đã phát hành đĩa đơn Easy on Me. Đây là ca khúc có trong album thứ 4 mang tên 30 của Adele, phát hành ngày 19.11.2021.





Easy on Me - cũng là đĩa đơn đầu tiên của Adele kể từ năm 2016 - đã phá kỷ lục trên Spotify: Adele trở thành ca sĩ có lượt nghe nhiều nhất trong một ngày, chỉ 24 giờ sau khi phát hành Easy on Me.

Trong MV Easy on Me bắt đầu với hai màu đen trắng, người xem thấy Adele đang chuẩn bị rời khỏi một ngôi nhà cổ với chiếc vali trên tay. Cô lái xe đi và khi băng qua con đường nông thôn, nhiều cảnh khác nhau xuất hiện xen kẽ với cảnh ca sĩ hát trong một căn phòng xa hoa chất đầy đồ đạc. MV chuyển màu, căn phòng có màu đỏ sẫm với tường nhung, rèm hoa văn, đèn chùm pha lê. Đây chính là cảnh trong biệt thự Vườn nho của Nhà nguyện St-Agnes.

Easy on Me được viết từ năm Adele chia tay chồng. Cảm xúc dâng trào lộ rõ trong giọng hát của cô, vừa da diết, mạnh mẽ nhưng cũng đầy tổn thương. Nữ ca sĩ muốn chạm tới những người đã làm cô đau khổ, nhưng trên hết Easy on Me an ủi nỗi đau và sự cô đơn của những ai từng trải qua cuộc chia tay đau đớn. Adele ly dị chồng Simon Konecki vào năm 2019, cả hai có chung con trai Angelo, 9 tuổi.