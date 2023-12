Vì sao Bộ Công an đề xuất dao là vũ khí?

Kinh doanh "dao có tính sát thương cao" phải lập sổ sách theo dõi

Một vấn đề khác được nhiều người quan tâm: nếu quy định dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ, hàng ngàn cơ sở sản xuất, kinh doanh dao kéo trên cả nước sẽ phải thay đổi như thế nào?

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng cho biết, dự thảo luật của Bộ Công an đã dành một điều để quy định về vấn đề này.

Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dao có tính sát thương cao phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; chủng loại sản phẩm phải có nhãn hiệu, tên cơ sở sản xuất; đồng thời phải lập sổ sách để theo dõi số lượng, chủng loại sản phẩm sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dao có tính sát thương cao trong danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành phải khai báo với công an cấp xã nơi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng trụ sở hoặc cư trú về thông tin sản phẩm, gồm: số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, nơi sản xuất.

Công an cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận thông tin do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khai báo để quản lý, theo dõi.