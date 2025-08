Vì sao ‘bom tấn’ Hollywood không đạt doanh thu cao tại Việt Nam?

Phim thu về 196,8 triệu USD tại Bắc Mỹ; 395,3 triệu USD tại các nước khác; tổng doanh thu trên toàn cầu 592,1 triệu USD (hơn 15.500 tỉ đồng). Ở VN, phim chỉ đạt gần 47 tỉ đồng - con số khiêm tốn so với doanh thu của nhiều phim Việt.

Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên (The Fantastic Four: First Steps), bom tấn Marvel ra rạp hôm 25.7 hiện đạt 269 triệu USD (7.047 tỉ đồng) toàn thế giới, thu xấp xỉ 22 tỉ đồng tại thị trường VN sau hơn 1 tuần chiếu rạp (theo Box Office Vietnam - trang thống kê doanh thu phim chiếu rạp).

Hai ngôi sao Pedro Pascal và Vanessa Kirby trong phim Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên ẢNH: GALAXY

Một bom tấn khác là Lilo & Stitch vượt mốc 1 tỉ USD (hơn 26.200 tỉ đồng) doanh thu toàn cầu nhưng tại VN chỉ thu về 34,5 tỉ đồng. Ngoài ra còn hàng loạt phim Hollywood ăn khách khác như: Thế giới khủng long: Tái sinh (Jurassic World: Rebirth) có doanh thu toàn cầu hơn 736,4 triệu USD (khoảng 19.000 tỉ đồng), tại VN chỉ đạt 43,6 tỉ đồng; Bí kíp luyện rồng (How to Train Your Dragon) đạt doanh thu toàn cầu 613,8 triệu USD (hơn 16.000 tỉ đồng), tại VN thu 67 tỉ đồng; Superman (2025) đạt 534 triệu USD (gần 14.000 tỉ đồng), tại VN là 24,4 tỉ đồng…

Trong khi đó, các phim Việt chiếu rạp hè năm nay đều có doanh thu khả quan. Điều ước cuối cùng, ra rạp từ ngày 4.7, hiện thu 33 tỉ đồng. Mang mẹ đi bỏ mới chiếu từ 1.8 đã giữ vị trí số 1 doanh thu phòng vé với hơn 75 tỉ đồng (tính đến tối 3.8).

Giám đốc nội dung CJ CGV VN Nguyễn Hoàng Hải nhận định: "Nhìn chung từ sau đại dịch Covid-19, sở thích xem phim của khán giả trẻ thay đổi nhiều. Một trong những thay đổi có chiều hướng tích cực là đa số bạn trẻ thích xem phim Việt hơn, do câu chuyện gần gũi khiến họ thấy mình như một phần câu chuyện, tin được vào câu chuyện trên màn bạc. Năm nay, doanh thu phim Hollywood chỉ đạt tầm 40 - 50% so với các năm trước".

"Hiện nhiều nhà sản xuất và đầu tư nước ngoài đang có xu hướng hợp tác, liên doanh với các hãng phim Việt để thực hiện nhiều tác phẩm như Mang mẹ đi bỏ (Việt - Hàn), Điều ước cuối cùng (Việt - Hàn), sắp tới là Cô dâu ma (Việt - Thái), Tay anh giữ một vì sao (Việt - Hàn)…", ông Hải cho biết thêm.