Vì sao BTS 'thua trắng' Grammy dù 3 năm liên tiếp nhận đề cử?

Khán giả Hàn Quốc quan tâm nhất đến việc liệu BTS có giành được giải thưởng Grammy hay không. Ca khúc chủ đề của BTS - Yet To Come - nằm trong album Proof được đề cử hạng mục Video âm nhạc hay nhất. Ngoài ra, ca khúc My Universe hợp tác với Coldplay được đề cử Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc.

Nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS tiếp tục lỡ hẹn giải Grammy dù nhận đề cử 3 năm liên tiếp

BTS đã thể hiện sức mạnh phi thường của mình khi được đề cử Grammy trong 3 năm liên tiếp, nhưng họ đã không giành được chiến thắng nào. Năm nay, Video âm nhạc hay nhất thuộc về Taylor Swift và Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc được trao cho Sam Smith và Kim Petras.

Những nghệ sĩ thắng giải đều xứng đáng, thể hiện điều gì đó khác biệt và mới mẻ thông qua âm nhạc của họ.

Giải Grammy, Billboard Music Awards và American Music Awards được coi là ba lễ trao giải âm nhạc lớn của Mỹ. Bản chất của ba buổi lễ khác nhau ở chỗ Billboard Music Awards xác định người chiến thắng dựa vào thành tích trên bảng xếp hạng, trong khi người đoạt giải American Music Awards thông qua bình chọn phổ thông.

Nếu hai lễ trao giải trên tập trung vào điểm số và mức độ nổi tiếng thì Grammy được quyết định bởi phiếu bầu của các thành viên thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật ghi âm quốc gia Mỹ, coi trọng âm nhạc hơn.

Theo Koreaboo, trường hợp BTS chiến thắng Grammy, điều đó có nghĩa là chất lượng âm nhạc của nhóm được công nhận chứ không phải nhạc ăn khách hay sự nổi tiếng. Chiến thắng Grammy sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời, vì nhóm đã thống trị các bảng xếp hạng và lễ trao giải lớn trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, việc BTS không thắng Grammy không có nghĩa là chất lượng âm nhạc của họ không được công nhận. Rất nhiều nghệ sĩ được công nhận tài năng mà không hề nhận giải Grammy.

Như trường hợp của ABBA, được đề cử Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc cùng với BTS, và cũng là đề cử thứ hai của họ, nhưng không giành chiến thắng. Tuy nhiên không người hâm mộ nào chê bai những thành tựu âm nhạc của ABBA chỉ vì họ không giành được giải Grammy.

Biểu tượng hip-hop Tupac, Katy Perry và Sia - những người đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard trong những năm 2010, cũng không "dính líu" gì với Grammy.

Năm nay, không đủ cơ sở để dự đoán chiến thắng của BTS tại Lễ trao giải Grammy. Hai năm 2020 và 2021, BTS đã càn quét thế giới với Dynamite và Butter. Nhóm phát hành album Proof vào năm 2022 nhưng không tiến hành các hoạt động biểu diễn nào trên toàn thế giới. Thay vào đó, họ tập trung hơn vào việc kết thúc và chuẩn bị cho một chương mới. Nhiều tin tức về chuyện thi hành nghĩa vụ quân sự của các thành viên được tung ra nhiều hơn là các hoạt động âm nhạc. Tuy nhiên, ban tổ chức Lễ trao giải Grammy vẫn ghi tên BTS vào danh sách. Mặc dù họ không tham gia buổi lễ năm nay nhưng BTS được đưa vào danh sách đề cử vì thành tích âm nhạc mà họ đạt được thực sự rất nổi bật.

Fan BTS "điên tiết"

Người hâm mộ BTS đang "phẫn nộ" sau khi nhóm nhạc nam Hàn Quốc không giành được giải Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc tại Lễ trao giải Grammy 2023.

Không cần phải nói, các ARMY (fan BTS) rất khó chịu với sự coi thường của ban tổ chức Grammy và đã lên mạng xã hội chỉ trích giải thưởng vì đã không công nhận nhóm nhạc nam K-pop.

Khán giả vẫn luôn coi các chàng trai BTS là thần tượng

"Đừng thất vọng thay cho các chàng trai vì họ không giành được giải Grammy. Chúng tôi biết danh tiếng của Grammy và họ đã rất coi thường... Đó cũng là điều đã xảy ra với BTS. Chúng tôi cũng biết mức độ ảnh hưởng các chàng trai yêu thích của chúng tôi và điều đó nằm ngoài thế giới này", một khán giả viết trên mạng xã hội.

Một tài khoản khác viết: "BTS BTS BTS! Các bạn tỏa sáng rực rỡ trong vũ trụ của chúng tôi, hơn bao giờ hết... Không gì và không ai có thể làm mờ đi ánh sáng của tình yêu, hy vọng và nguồn cảm hứng mà bạn đã thắp lên trong trái tim chúng tôi".

Nhóm nhạc nam K-pop đã chiếm lĩnh các đề tài chính của Twitter trên toàn thế giới khi ARMY bày tỏ sự tức giận đối với việc các nghệ sĩ yêu thích bị hắt hủi tại Grammy năm thứ ba liên tiếp.

Một số cụm từ liên quan đến BTS bắt đầu trở thành xu hướng trên Twitter. Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng về việc BTS và Coldplay không giành được giải thưởng Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc.