Vì sao các chiến thần chốt đơn 'biến mất'?

KOLS phải có trách nhiệm xã hội

Cuối tuần qua, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm, gặp mặt các nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOLs). Các đại biểu đã nhấn mạnh vai trò, ảnh hưởng và trách nhiệm của KOLs trong xã hội số hiện nay. Qua đó, cũng cho thấy rõ những thách thức đặt ra cho cả người làm nội dung lẫn các cơ quan quản lý trong việc xây dựng môi trường mạng an toàn - tích cực - nhân văn.

Theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, trong bối cảnh hiện nay, không gian mạng đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội, do vậy KOLs và các chuyên gia an ninh mạng, là những công dân có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh với các thông tin "lệch chuẩn", các vấn đề về an ninh mạng; đồng thời chung tay cùng lực lượng chức năng lan tỏa, chia sẻ những nội dung tích cực và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước phục vụ xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh vì một xã hội phát triển văn minh.