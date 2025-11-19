Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Vì sao cần cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng?

Thanh Niên
Thanh Niên
19/11/2025 11:52 GMT+7

Mới đây, Bộ Y tế có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị bổ sung quy định cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào Điều 6 dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi), nhằm bảo đảm thống nhất với Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội.

Trước đó, ngày 30.11.2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15 về hoạt động chất vấn, trong đó có nội dung: “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội khi phát biểu thảo luận tại tổ hay tại Hội trường về luật Đầu tư (sửa đổi) cũng đã bày tỏ đồng tình với quy định này. Dự kiến, luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ được Quốc hội biểu quyết để thông qua vào ngày 11.12 tới.

Vì sao cần luật hóa quy định cấm đầu tư kinh doanh đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng? Tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ra sao? Việc áp dụng quy định của luật vào thực tế sẽ gặp không ít vướng mắc, khó khăn, vậy đâu sẽ là giải pháp để quy định cấm này khả thi trên thực tế?… là những nội dung sẽ được các chuyên gia chia sẻ, giải đáp tại buổi tọa đàm trực tuyến do Báo Thanh Niên phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá tổ chức vào 14 giờ chiều 21.11.2025, với chủ để: “Cấm đầu tư, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để Bảo vệ sức khỏe cộng đồng”.

Tọa đàm có sự tham gia của các vị khách mời trong lĩnh vực y tế, phòng chống tác hại của thuốc lá, chuyên gia pháp lý.

Xin mời quý độc giả quan tâm cùng theo dõi nội dung Tọa đàm vào ngày 21.11 tới.

