Vì sao CAPTCHA luôn bắt chọn đèn giao thông và cầu thang?

Mỗi khi hệ thống tính điểm rủi ro ngầm nghi ngờ bạn là máy tính tự động (bot), bảng xác thực reCAPTCHA v2 sẽ lập tức hiện ra lưới ảnh kích thước 3x3 hoặc 4x4. Khi đó, người dùng buộc phải bấm chọn đúng các ô hình chứa đèn giao thông, vạch qua đường, xe buýt hay cầu thang để chứng minh mình là người thật. Vậy vì sao hình ảnh hiển thị luôn quanh quẩn ở những nội dung này?

Lý do người dùng liên tục phải chọn ảnh đèn giao thông để vượt qua CAPTCHA

Phương thức xác thực này ban đầu ra đời nhằm hỗ trợ số hóa sách báo bằng cách nhờ người dùng gõ lại các từ ngữ mà máy tính chưa đọc được. Sau khi mua lại dịch vụ vào năm 2009, Google đã dùng cách này để giải mã toàn bộ kho sách dạng scan vào năm 2011, trước khi chuyển sang nhờ người dùng nhận diện biển hiệu và số nhà từ ảnh chụp Street View vào khoảng năm 2012.

Khi công nghệ nhận dạng ký tự tiến bộ, những hình CAPTCHA với chữ viết méo mó không còn làm khó được máy tính, buộc hệ thống phải chuyển sang thử thách bằng hình ảnh. Những vật thể như xe máy, đèn giao thông hay cầu thang bị che khuất hoặc chụp ở góc lạ rất dễ làm khó các bộ phân loại ảnh của máy móc, trong khi con người nhận ra ngay lập tức.

Thử thách giải đố CAPTCHA bằng cách chọn đèn giao thông ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mỗi lượt giải đố đồng thời là một lần người dùng gắn nhãn dữ liệu hình ảnh, dù Google từng công khai phủ nhận việc dùng dữ liệu góc nhìn đường phố này để huấn luyện xe tự lái cho Waymo.

Dù vậy, bài kiểm tra bằng hình ảnh giờ đây cũng không còn ngăn chặn bot một cách tuyệt đối. Nghiên cứu năm 2024 công bố trên trang arXiv cho thấy mô hình trí tuệ nhân tạo YOLOv8 đã giải thành công 100% thử thách trên trang thử nghiệm của reCAPTCHA v2. Trên thực tế, hệ thống dựa dẫm rất nhiều vào cookie và lịch sử duyệt web của người thật để giảm bớt số câu đố phải làm, từ mức trung bình 8,38 lượt xuống chỉ còn 2,71 lượt.

Trước sự phiền toái cùng hiệu quả chặn bot đang giảm dần của những lưới ảnh này, các công ty công nghệ như Cloudflare đã bày tỏ ý định muốn loại bỏ hoàn toàn thử thách CAPTCHA trong tương lai.