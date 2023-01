Vì sao cây mai vàng được rao bán gần 3 tỉ không đưa lên chợ hoa xuân?

Ngày 16.1, trò chuyện với PV Thanh Niên, anh Huỳnh Minh Lý (33 tuổi, ngụ P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) vẫn chưa hết tiếc nuối về việc không đưa được cây mai vàng của mình đến chợ hoa xuân TP.Vĩnh Long được, bởi lý do là cây mai quá "khủng".

"Cây mai này tôi mua từ Hậu Giang đem về được gần 1 năm. Riêng tiền công bứng cây và chở về Vĩnh Long hơn 50 triệu đồng. Nhà cũ của cây mai này nằm sâu trong vùng quê nên phải di chuyển bằng sà lan rồi đến QL phải dùng đến cần cẩu loại 15 tấn cẩu lên xe chuyên dụng đưa về đây. Tốn biết bao công sức nhưng không đem trưng bày ở chợ hoa xuân được cũng buồn lắm. Vì mỗi lần di chuyển cây tốn từ 30 - 40 triệu đồng. Chợ hoa xuân ở TP.Vĩnh Long các loại xe có trọng tải lớn không vào được. Nên để đây đợi người hữu duyên thôi", anh Lý lộ nét mặt kém vui kể lại.

Theo anh Lý, cây mai vàng này có tuổi đời từ 80 - 90 năm, cây được trồng ngoài đất và để tàn tự nhiên nên cây phát triển rất tốt, cây cao khoảng 6 m, tán rộng khoảng 8 m, bề hoành là hơn 120 cm, cây có hai nhánh chính, có hoành 66 cm và 42 cm. Do cây để tán tự nhiên nên các nhánh khá to, vài người trưởng thành trèo lên vẫn không ảnh hưởng cây.

"Cây vừa được lặt lá xong hôm qua, vì cây quá to, thợ bứng hơi sâu nên cây bị suy nhiều, nên tôi lặt lá trễ, thuê 2 người trèo lên cây lặt gần 3 ngày mới xong. Do cây quá to nên tôi để tạm ở phần đất trống của gia đình và phải thuê người chăm sóc và giữ cây 24/24. Mấy ngày trước có người ngã giá 2,6 tỉ rồi mà tôi vẫn còn đắn đo, chắc phải 2,8 tỉ tôi mới bán, vì tiền mình làm ra được chứ kiếm cây mai vàng to vầy hơi bị hiếm", anh Lý nói.

Đây là cây mai vàng cổ, dáng tán tự nhiên chưa hề có chỉnh sửa nên cây vẫn còn nguyên vẻ nguyên thủy, anh Lý cho biết, lúc cây mai này còn ở nhà cũ tại Hậu Giang thì tết nở hoa rất đẹp, vàng rực cả một góc vườn. Chủ nhân của cây có lý do cá nhân nên mới phải bán cây.