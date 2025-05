Vì sao 'Cha tôi người ở lại' sắp kết thúc vẫn gây tranh cãi?

Được làm lại từ phim Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc, Cha tôi người ở lại đã nhận không ít ý kiến trái chiều ngay từ khi lên sóng. Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất là mối quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật Nguyên (Trần Nghĩa) và An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền). Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng việc họ lớn lên cùng nhau như anh em khiến nhiều khán giả cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến mối quan hệ này chuyển từ tình anh em sang tình yêu. Nhiều người cho rằng điều này làm mất đi giá trị gia đình mà bộ phim muốn truyền tải.

Thêm vào đó, diễn xuất và xây dựng nhân vật chưa thuyết phục như nhân vật Nguyên bị nhận xét là thiếu sức sống, với biểu cảm đơn điệu và lời thoại thiếu cảm xúc. Trong khi đó, vai Liên của Thu Quỳnh bị cho là quá gồng, với biểu cảm và hành động không tự nhiên, khiến người xem cảm thấy khó chịu.

Sự xuất hiện của nhân vật mới trong Cha tôi người ở lại tập 42 có vẻ thừa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

'Cha tôi người ở lại' kéo dài thêm 3 tập

Những tập gần cuối của phim, mối quan hệ giữa Tuệ Minh (Lương Thu Trang) và ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) cũng nhận nhiều phản ứng trái chiều. Sự chênh lệch về tuổi tác và ngoại hình giữa hai nhân vật khiến khán giả cảm thấy không thuyết phục. Ngoài ra, diễn biến tình cảm giữa họ được cho là thiếu logic và không phù hợp với mạch truyện.

Ở tập 42 của phim, sự xuất hiện của nhân vật mới tên Tú (Đình Tú) kéo dài khoảng 2 phút. Tú là bạn thời sinh viên của An, học khóa trên. Họ tình cờ gặp lại nhau và có thể mở ra vài diễn biến mới trong tâm lý, tình cảm của An. Sự xuất hiện của Tú bị cho là thừa và không cần thiết bởi trong mối quan hệ tình cảm của An đã có nhiều rối rắm.

Mối quan hệ giữa An và Nguyên gây tranh cãi trong Cha tôi người ở lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Có thể thấy, ở những tập gần cuối của Cha tôi người ở lại có nhiều tình tiết luẩn quẩn, nhấn quá nhiều vào mối quan hệ tình cảm giữa Nguyên và An. Theo đó, nội dung được cho là ôm đồm, lòng vòng khiến phim bị kéo rê.

Theo xác nhận của đại diện VFC, ban đầu Cha tôi người ở lại dự kiến kết thúc ở tập 42. Tuy nhiên, nhà sản xuất quyết định kéo dài thêm 3 tập, nâng tổng số lên 45 tập. Quyết định này khiến nhiều khán giả lo ngại về việc nội dung bị kéo dài không cần thiết, dẫn đến tình tiết trở nên lê thê và mất đi sự hấp dẫn ban đầu.

Cha tôi người ở lại bắt đầu với nhiều kỳ vọng về một bộ phim gia đình sâu sắc và cảm động. Tuy nhiên, những lựa chọn trong kịch bản và diễn xuất đã khiến bộ phim không giữ được sự yêu mến của khán giả. Hy vọng 3 tập cuối sẽ có những diễn biến mới "ghi điểm".