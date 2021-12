Vì sao Chelsea và Liverpool khó cản Manchester City vô địch Ngoại hạng Anh?

Sau trận thắng với tỷ số 1-0 trước Brentford ở vòng 20, HLV Pep Guardiola đưa Man City giành 10 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu Ngoại hạng Anh. Họ đã hơn đội xếp thứ hai là Chelsea 8 điểm và Liverpool xếp thứ ba 9 điểm. Với nhiều người, dường như Manchester City đã tách khỏi cuộc đua vô địch dù trên lý thuyết thì vẫn còn quá sớm để khẳng định điều này. Còn thực tế thì nhìn vào những đội bóng bám đuổi phía sau, cụ thể hơn là Chelsea và Liverpool, những vấn đề hiện hữu ở hai đội bóng này trong thời gian gần đây đã chỉ ra rằng họ khó có thể cản bước “Man xanh”.

“Thật ngu ngốc nếu cho rằng Chelsea có thể cạnh tranh chức vô địch!”

Về phần Chelsea, ngay sau trận đấu với Brighton, HLV người Đức Thomas Tuchel đã tức giận một cách dữ dội, ông cho rằng đội của ông không thể cạnh tranh ngôi vô địch khi vướng phải vô số trở ngại bởi đại dịch và lịch thi đấu không ngừng nghỉ. Ông chia sẻ: “Chúng tôi nên làm thế nào bây giờ? Chúng tôi có bảy trường hợp mắc Covid-19, năm, sáu người phải nghỉ thi đấu trên sáu tuần thậm chí là nhiều hơn thế. Làm thế nào để chúng tôi có thể cạnh tranh trong cuộc đua danh hiệu? Những HLV khác có đầy đủ đội hình, tất cả cầu thủ của họ đều đang tập luyện để chiến đấu ở giải này. Chúng tôi sẽ thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể đua tranh chức vô địch, khi Covid-19 và chấn thương liên tục ập tới, nếu không có 23 cầu thủ phù hợp nhất, đội bóng của bạn sẽ chẳng đạt được điều gì cả”. Phát biểu đó của Tuchel tuy có cơ sở nhưng không đủ để biện minh cho những màn trình diễn kém thuyết phục vừa qua của Chelsea. Trong năm trận thi đấu gần nhất, họ đã hòa đến 3 và chỉ giành được 2 chiến thắng. Hàng tấn công của đội bóng này thi đấu một cách rời rạc, nếu không muốn nói là quá tệ. Có trong tay những chân sút thượng thặng như Lukaku, Timo Werner, Hakim Ziyech và Kai Havertz nhưng hàng công của Chelsea hiện không được đánh giá cao, nhất là ở khâu dứt điểm và tận dụng cơ hội. Đây luôn là vấn đề nan giải của HLV người Đức, nó đã tồn tại từ khi Tuchel tiếp quản Chelsea, không chỉ riêng ở mùa giải này. Trông chờ quá nhiều vào chân sút trị giá 115 triệu euro - Romelu Lukaku, đến khi cầu thủ này bị khóa chặt thì gần như hàng công của The Blues trở nên vô hại. Ngoài ra, việc mất đi những Ben Chilwell, Thiago Silva, Reece James bởi những chấn thương khác nhau cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sức mạnh của đội bóng London bị suy giảm. Khác với hình ảnh một Chelsea già rơ, mạnh mẽ trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự ở đầu mùa giải. Giờ đây, Chelsea đã trở nên quá yếu ớt và mỏng manh, khó có thể đua tranh với một đội bóng ổn định như Manchester City.

Liverpool thua kém vì thiếu nhân tố mới

Đối với Liverpool, việc thất bại ở những thời điểm quan trọng không phải là một điều gì đó quá xa lạ với người hâm mộ. Còn nhớ ở mùa giải 2018-2019, dù đã dẫn 7 điểm trước Manchester City vào ngày 3.1, tức là sau giai đoạn 1 nhưng kết thúc thúc mùa giải họ chỉ cán đích ở vị trí á quân với 97 điểm. Sau hai năm, nhìn vào đội hình của The Kop, những hảo thủ như Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane, Van Dijk từng cạnh tranh sòng phẳng với Man City đều có mặt. Khác với mùa giải trước, vấn đề có quá nhiều cầu thủ chấn thương trong cùng một thời điểm dẫn đến thất bại đã được The Kop cải thiện. Tuy vậy, việc ban lãnh đạo của đội bóng gần như không bổ sung một gương mặt nào đủ chất lượng ở đầu mùa đã làm đội bóng này thiếu đi chiều sâu nếu đem so sánh với Man City, thậm chí là cả Chelsea. Sự chênh lệch giữa đội hình chính và đội hình hai của Lữ đoàn đỏ là những gì mà chúng ta dễ dàng nhận ra khi xem đội bóng này thi đấu.





Trong một phát biểu gần đây nhất, HLV Jurgen Klopp đã cay đắng thừa nhận: “Mối quan tâm chính của tôi là tìm ra lời giải thích, chúng tôi đã chơi những trận đấu cực kỳ tệ. Vấn đề nằm ở sự điều chỉnh chính đội bóng của chúng tôi chứ không phải khoảng cách với Man City.” Trên thực tế, Klopp đã đúng, điều ông nói phản ánh những gì mà đội bóng của ông đã thể hiện trong những trận đấu vừa qua. Kể từ sau chiến thắng thuyết phục trong trận derby Merseyside trước Everton hồi đầu tháng 12.2021, phong độ của đội bóng này đã sa sút một cách trông thấy. Trong hai tuần qua, khi tần suất thi đấu tại nước Anh tăng lên, khi gặp những đối thủ mạnh là Tottenham và Leicester, điểm yếu về sự chênh lệch trình độ đội hình của Liverpool đã bộc lộ rõ. Ngoài ra, những cầu thủ như Mohamed Salah, Sadio Mane, Naby Keita sẽ trở về phục vụ đội tuyển quốc gia ở giải vô địch châu Phi Can Cup 2022.

Rõ ràng, với HLV Jurgen Klopp hiện tại, phong độ, lối chơi của các cầu thủ và bài toán nhân sự mới chính là những thứ mà Liverpool phải giải quyết trước khi nghĩ đến việc cạnh tranh với Man City.