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    Vì sao chủ xe ô tô điện ngày càng chú trọng chăm sóc và nâng cấp xe?

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ

    Ô tô điện ngày càng phổ biến, kéo theo nhu cầu chăm sóc, nâng cấp xe. Bên cạnh độ bền và diện mạo, chủ xe còn quan tâm đến tiện nghi và trải nghiệm lái.

    Bảo vệ xe trong quá trình sử dụng

    Nắng nóng, bụi bẩn, mưa và va quẹt có làm ảnh hưởng đến xe. Dán phim cách nhiệt, PPF, phủ ceramic và phủ gầm giúp tăng khả năng bảo vệ. Bên trong, vệ sinh nội thất và cách âm chống ồn mang lại không gian sạch sẽ, thoải mái hơn.

    Vì sao chủ xe ô tô điện ngày càng chú trọng chăm sóc và nâng cấp xe? - Ảnh 1.

    Tăng tiện nghi và phong cách riêng cho xe

    Sau khi hoàn thiện khả năng bảo vệ, chủ xe có thể nâng cấp màn hình, camera, âm thanh, đèn và nội thất. Bọc ghế da, đổi màu hoặc thiết kế cabin theo phong cách riêng giúp tăng tiện nghi và cá tính xe.

    Tại Đà Nẵng, Trung tâm GTX Auto Care mang đến giải pháp chăm sóc và nâng cấp xe cho nhiều dòng ô tô điện. Mỗi dịch vụ đều được tư vấn dựa trên đặc điểm từng xe, nhu cầu sử dụng và ngân sách khách hàng.

    Với dịch vụ nâng cấp xe điện tại Đà Nẵng, GTX Auto Care cung cấp nhiều hạng mục từ ngoại thất đến nội thất, giúp chủ xe nâng cấp theo nhu cầu mà không cần thay đổi toàn bộ xe.

    GTX Auto Care - Trung tâm nâng cấp và chăm sóc ô tô chuyên nghiệp

    • Address: 09 - 11 Xuân Thủy, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
    • Phone: 0906 03 0404 (Chinh)
    • Fanpage: GTX Auto - Retrofit & Upgrade For Luxury Car
    • Email: gtxautocare@gmail.com
    • Time: 07:30 - 17:30


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