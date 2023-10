Vì sao chưa tháo dỡ các trạm BOT trên QL51 và chân cầu Đồng Nai

Làm việc với Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia mới đây, đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phó ban ATGT tỉnh, đặt câu hỏi vì sao các trạm BOT đã dừng hoạt động từ lâu nhưng đến nay chưa tháo dỡ, vì đây cũng là những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trạm BOT đặt ngay chân cầu Đồng Nai dừng thu phí từ ngày 24.8.2020 LÊ LÂM

Lý giải vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục quản lý đường bộ 4 (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT; đơn vị quản lý các tuyến quốc lộ trên địa bàn Đồng Nai) cho biết: "Phía Cục rất muốn tháo dỡ các trạm BOT này nhưng chưa thể vì lý do chủ đầu tư các trạm BOT này đang khởi kiện Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam vì dừng thu phí".

QL51 dài 72 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuyến đường này do Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) quản lý và khai thác từ năm 2013. Trên tuyến quốc lộ này, BVEC đã đặt 3 trạm thu phí BOT gồm T1, T2 và T3.

Trạm BOT trên QL51 dừng thu phí từ ngày 13.1.2023 LÊ LÂM

Còn trạm BOT Đồng Nai đặt trên QL1, ngay dưới chân cầu Đồng Nai (thuộc TP.Biên Hòa, Đồng Nai do Tổng công ty xây dựng số 1 làm chủ đầu tư) để thu phí cho dự án Đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP.Biên Hòa theo hình thức BOT.

Ngoài các trạm BOT kể trên, trên địa bàn Đồng Nai còn 2 trạm BOT ngưng hoạt động và đã được tháo dỡ, gồm trạm BOT QL1K và trạm BOT Tân Phú (đặt trên QL20, đoạn qua địa bàn H.Tân Phú, Đồng Nai).