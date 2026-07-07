Vì sao chưa tính giá điện theo khung giờ đối với điện sinh hoạt?

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 7.7, ông Bùi Quốc Hùng, Cục phó Cục Điện lực (Bộ Công thương), đã thông tin chi tiết về đề xuất tính giá điện theo khung giờ, mới được đưa vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực.

Ông Bùi Quốc Hùng thông tin về đề xuất áp dụng giá điện theo khung giờ ẢNH: P.H

Ông Hùng cho biết, tính giá điện theo thời gian sử dụng đang áp dụng cho khách hàng sản xuất, khách hàng kinh doanh với các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường. Còn đối với hộ sinh hoạt, giá điện được áp dụng theo bậc thang tăng dần.

Trước đây, hệ thống điện có 2 khung giờ cao điểm trưa và tối. Hiện nay, điện mặt trời phát triển mạnh, cao điểm buổi trưa gần được san phẳng. Bộ Công thương đã quyết định chuyển đổi khung giờ cao điểm sang buổi tối nhưng chưa áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng, nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt hiện nay có sản lượng, công suất rất cao, chỉ đứng sau khu vực công nghiệp. Theo đó, trong dự thảo sửa đổi luật Điện lực, Bộ Công thương đang nghiên cứu tính toán khoảng thời gian phù hợp áp dụng đối với một số khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có sử dụng công suất lớn; sử dụng nhiều thiết bị điện công suất cao... để khuyến khích chuyển sang giờ thấp điểm.

Nhưng để áp dụng chính sách giá điện theo khung giờ thì điều kiện hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo. Hiện nay, hệ thống điện sinh hoạt chỉ lắp công tơ đo theo bảng giá lũy tiến và không có công tơ đo giờ cao điểm, thấp điểm. Theo đó, hệ thống công tơ sẽ phải được thay thế bằng công tơ đo 3 khung giờ (bình thường, cao điểm, thấp điểm) và nâng cấp hệ thống truyền dẫn dữ liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Ông Hùng cũng khẳng định, cơ chế tính giá điện theo khung giờ đang được Bộ Công thương nghiên cứu và còn phải trải qua đánh giá ảnh hưởng, tác động đến khách hàng sử dụng điện, xem xét các điều kiện kỹ thuật, từ đó mới xác định và quyết định được thời điểm đưa vào áp dụng.

Vì sao hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao?

Liên quan đến phản ảnh của nhiều khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao, ông Bùi Quốc Hùng khẳng định, những ngày thời tiết nắng nóng thì nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Giá điện sinh hoạt tính theo giá lũy tiến bậc thang, sản lượng tiêu thụ càng cao thì tiền điện càng cao.

Trong những ngày nắng nóng, các hộ sinh hoạt sử dụng nhiều hệ thống làm lạnh, điều hòa nhiệt độ dẫn đến sản lượng điện tăng cao, lũy tiến bậc thang cao nên hóa đơn tiền điện cũng tăng cao.

Để hóa đơn tiền điện không "tăng sốc", ông Hùng khuyến nghị các hộ sinh hoạt sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tránh sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm nhằm làm giảm sản lượng điện ở các bậc thang có giá cao.

Theo quy định, giá điện sinh hoạt được tính theo 5 bậc, với giá bán lẻ điện bình quân là hơn 2.204 đồng/kWh. Cụ thể, giá điện bậc 1 có sản lượng từ 0 - 50 kWh giá 1.984 đồng; bậc 2 từ 51 - 100 kWh giá 2.050 đồng; bậc 3, từ 101 - 200 kWh giá 2.380 đồng; bậc 4, từ 201 - 300 kWh giá 2.998 đồng; bậc 5 từ 301 kWh trở lên giá 3.350 đồng.

Trước đó, từ ngày 15.6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các tổng công ty điện lực đưa vào thử nghiệm ứng dụng "EVN CSKH" sử dụng trên điện thoại thông minh (trên các nền tảng các hệ điều hành IOS và Android) dành cho tất cả các khách hàng dùng điện.

Ứng dụng này giúp khách hàng có thể tự đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng tiêu thụ theo số kWh hoặc theo tỷ lệ tăng trưởng (%) để tránh tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng vọt. Ngoài ra, ứng dụng có chức năng thanh toán, kiểm tra hóa đơn tiền điện, tra cứu lịch sử đóng tiền; báo cáo sự cố mất điện hoặc gửi phản hồi trực tiếp đến ngành điện.