Vì sao có đến 2 nhà đầu tư muốn đặt nhà máy luyện nhôm tại Vĩnh Hảo?

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nhận được kiến nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc xin đặt dự án nhà máy luyện nhôm tại xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ).

Sau khi tiến hành khảo sát thực địa cùng UBND tỉnh Lâm Đồng, TKV đã có văn bản chính thức lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy luyện nhôm tại xã Vĩnh Hảo. Vị trí được chọn hiện là cánh đồng sản xuất muối của Công ty CP muối Vĩnh Hảo, nằm sát khu vực núi Tàu.

Theo đề xuất của TKV, khu vực sản xuất muối nói trên có diện tích 603 ha, phù hợp với quy mô đặt vị trí nhà máy luyện nhôm, ngoài ra còn có thể lấn biển khoảng 240 ha để làm nhiệt điện (tự cung) và tổ hợp cảng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Công thương và UBND xã Vĩnh Hảo xem xét, nghiên cứu và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định.

Vùng biển xã Vĩnh Hảo, Lâm Đồng (trước kia là huyện Tuy Phong, Bình Thuận) ẢNH: QUẾ HÀ

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 27.2, liên danh Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân và Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành đã có công văn gửi Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, đề nghị sở tham mưu UBND tỉnh cho phép xây dựng tổ hợp nhà máy nhiệt điện than - điện phân nhôm tại xã Vĩnh Hảo. Đáng chú ý, vị trí đề xuất trùng với địa điểm mà TKV đã lựa chọn. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho dự án khoảng 131.000 tỉ đồng (tương đương 5 tỉ USD).

Theo các tài liệu của TKV, Việt Nam có trữ lượng bô xít rất lớn, khoảng 5,8 tỉ tấn, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây nguyên. Việc phát triển công nghệ điện phân nhôm để sản xuất nhôm sơ cấp được xem là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nhôm, thay vì chỉ xuất khẩu alumin thô.

Hiện tại Lâm Đồng có 2 nhà máy alumin do TKV làm chủ đầu tư (thuộc khu vực Đắk Nông cũ), đang vận hành với công suất thiết kế khoảng 600.000 tấn/năm mỗi nhà máy.

Các nhà máy nhiệt điện đặt tại xã Vĩnh Hảo hiện nay ẢNH: Q.H

Theo TKV, việc đầu tư nhà máy luyện nhôm (điện phân nhôm) mang lại nhiều lợi thế như làm chủ công nghệ, chủ động nguồn điện và giảm chi phí điện năng. Bên cạnh đó, giá trị gia tăng của sản phẩm cũng cao hơn nhờ tiêu thụ nhôm lỏng với giá bán cao hơn nhôm sơ cấp, đồng thời giảm chi phí vận chuyển.

Ngoài ra, việc sử dụng nhôm lỏng còn giúp tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm phát thải CO₂, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Vĩnh Hảo được chọn bởi các tiêu chí vượt trội về hạ tầng

Đáng chú ý, cả TKV và liên danh Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân - Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành đều muốn đặt dự án tại khu vực đồng muối xã Vĩnh Hảo. Theo các nhà đầu tư, khu vực này có nhiều lợi thế về quỹ đất và hạ tầng.

Trụ sở UBND xã Vĩnh Hảo (mới) sau khi sáp nhập xã Vĩnh Hảo và xã Vĩnh Tân (thuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ) ẢNH: Q.H

Theo một chuyên gia ngành điện (ở Bình Thuận cũ), việc các nhà đầu tư đều lựa chọn xã Vĩnh Hảo để đặt nhà máy luyện nhôm là do khu vực này có nhiều lợi thế vượt trội so với các địa điểm khác. Cụ thể, nơi đây có điều kiện thuận lợi về nguồn cung điện và hệ thống logistics.

Chủ đầu tư có thể tích hợp nhà máy nhiệt điện than tự dùng nhằm chủ động kiểm soát chi phí điện năng. Bên cạnh đó, khu vực cánh đồng muối Vĩnh Hảo hiện không có khu dân cư sinh sống nên thuận lợi cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, vị trí này nằm gần cảng Vĩnh Tân, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, quốc lộ 1 và tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thiết bị và hàng hóa phục vụ dự án.