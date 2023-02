Vì sao cô gái từ chối thừa kế hàng ngàn tỉ đồng?

Theo Marlene Engelhorn, sẽ thật sự khó chịu nếu quá giàu có và "càng nhiều tiền chỉ càng khổ sở". Đó là lý do cô gái 29 tuổi này từ chối thừa kế hàng ngàn tỉ đồng.

Marlene Engelhorn là tiểu thư người Áo. Bà ngoại của Marlene Engelhorn là chủ tịch một trong những tập đoàn hóa chất lớn bậc nhất thế giới và từng sở hữu một công ty dược phẩm đã bán với giá 11 tỉ USD vào năm 1997. Bà ngoại của Marlene Engelhorn từng xếp thứ 687 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes vào năm 2022.



Từ nhỏ, Marlene Engelhorn đã có cuộc sống trong mơ. Marlene Engelhorn cũng nổi tiếng vì gia thế giàu có. Tuy nhiên, điều khiến Marlene Engelhorn nổi tiếng hơn cả là vì cô gái này đã từ chối thừa kế tài sản của bà khi nữ tỷ phú qua đời năm 2022 ở tuổi 94. Marlene Engelhorn vốn có tên trong danh sách thừa kế 4 tỉ Euro mà bà ngoại để lại cho con cháu.

Marlene Engelhorn (29 tuổi), tiểu thư của gia tộc giàu nhất nước Áo từ chối thừa kế hàng ngàn tỉ đồng THE NEW YORK TIMES

Theo tờ The New York Times ngày 5.2, Marlene Engelhorn cho biết không muốn trở nên giàu có. "Tôi không nên được quyền quyết định sẽ làm gì với số tiền của gia đình mình, đó là tài sản mà tôi không làm việc để tạo ra. Tôi cảm thấy việc mình được thừa hưởng quá nhiều tiền, có cuộc sống sung túc một cách từ trên trời rơi xuống như vậy là không công bằng", Marlene Engelhorn nói và cho biết thêm: "Tôi không muốn giàu có vì may mắn, mà phải do chính bản thân lao động".

Cô gái 29 tuổi này không tránh né thân phận đặc quyền của mình là một tiểu thư nhà giàu. Cô cho biết mình tự ý thức rằng nhờ được sinh ra trong gia đình tỉ phú, cô mới có nền tảng giáo dục và những nhận thức hiện tại mà không phải ai cũng có thể tiếp cận.

Thế nhưng khi đối mặt với việc phải thừa kế khối tài sản kếch xù, cô tin rằng mọi thứ đều có giới hạn và không ai nên tích trữ số tiền khổng lồ trong khi xã hội đang tồn tại quá nhiều sự bất bình đẳng như vậy.

"Tôi thực sự không cần nhiều tiền như vậy để sống. Nếu nhận thừa kế, quả thật tôi không biết phải làm gì với số tiền đó. Tôi nghĩ rằng sở hữu quá nhiều tiền chỉ mang lại căng thẳng, rắc rối, nhiều chuyện đau khổ và hiểu lầm. Tôi không thể hạnh phúc khi quá giàu", Marlene Engelhorn nói.

Đó là lý do mà Marlene Engelhorn còn sáng lập cả một tổ chức nhằm khuyến khích những "rich kid" khác khắp thế giới cũng bỏ quyền thừa kế như mình.

Và chính việc từ chối thừa kế hàng ngàn tỉ đồng đã khiến Marlene Engelhorn càng nhận thêm sự ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người trên thế giới.