Vì sao Corolla Cross vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV?

Không chỉ thích ứng với xu hướng mới, Corolla Cross còn là mẫu SUV được nhiều gia đình Việt lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, tiện nghi, khả năng vận hành và đặc biệt là các công nghệ an toàn hỗ trợ người lái.

Toyota Corolla Cross có hai phiên bản gồm Corolla Cross xăng và Corolla Cross HEV (Hybrid)

Một chiếc SUV cho mọi cung đường

Dù đưa con đi học, đi làm trong phố hay cùng gia đình khám phá những cung đường cuối tuần, mẫu SUV này đều mang đến sự thoải mái cho cả khoang lái và khoang hành khách.

Ngoại hình khỏe khoắn với lưới tản nhiệt tổ ong thiết kế mới, thân xe cao ráo cùng những đường nét dứt khoát, giúp Corolla Cross vừa phù hợp với môi trường đô thị, vừa tạo sự tự tin khi di chuyển trên nhiều điều kiện đường sá khác nhau. Tuy nhiên, điều nhiều khách hàng yêu thích ở Corolla Cross là sự thực dụng.

Khoang nội thất rộng rãi với ghế bọc da cao cấp, mang lại sự thoải mái cho mọi vị trí ngồi. Khoang hành lý dung tích 440 lít cùng hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40 giúp linh hoạt mở rộng không gian, thuận tiện mang theo vali, xe đạp trẻ em hoặc đồ cắm trại.

Toyota Corolla Cross mang đến sự thoải mái cho cả khoang lái và khoang hành khách

Phiên bản Hybrid được trang bị kính trần toàn cảnh Panoramic Roof, mang đến không gian thoáng đãng và tăng trải nghiệm thư giãn cho mọi hành khách trên những hành trình dài.

Những tiện ích nhỏ cũng góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng, như cốp điện mở rảnh tay khi mang nhiều đồ hay sạc điện thoại không dây giúp khoang lái gọn gàng hơn. Trong khi đó, phanh tay điện tử kết hợp Auto Hold trên phiên bản xăng giúp việc di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu

Toyota mang đến hai cấu hình vận hành để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Phiên bản Corolla Cross xăng phù hợp với những người cần một mẫu SUV bền bỉ, dễ sử dụng và chi phí đầu tư hợp lý.

Trong khi đó, Corolla Cross HEV kết hợp động cơ xăng 1.8L với mô-tơ điện, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ 2ZR-FXE sử dụng chu trình Atkinson cùng công nghệ Dual VVT-i tiếp tục là nền tảng giúp hệ truyền động Hybrid của Toyota đạt hiệu quả cao sau nhiều năm được người dùng trên toàn cầu tin tưởng.

Khi di chuyển trên cao tốc, hệ thống điều khiển hành trình chủ động DRCC sẽ tự động duy trì khoảng cách với xe phía trước

Đặc biệt, cả hai phiên bản Corolla Cross đều tương thích với nhiên liệu xăng E10, giúp khách hàng an tâm sử dụng khi loại nhiên liệu này được triển khai rộng rãi, đồng thời góp phần giảm phát thải và hướng đến xu hướng giao thông bền vững.

Điều tạo nên sự yên tâm của Corolla Cross không chỉ nằm ở cảm giác lái mà còn ở hệ thống công nghệ hỗ trợ người điều khiển.

Hệ thống cảnh báo tiền va chạm có khả năng nhận diện phương tiện hoặc vật cản phía trước để cảnh báo, hỗ trợ phanh, chủ động can thiệp khi cần thiết.

Khi di chuyển trên cao tốc, hệ thống điều khiển hành trình chủ động DRCC sẽ tự động duy trì khoảng cách với xe phía trước, giúp người lái bớt áp lực trong những chuyến đi dài.

Ở tốc độ thấp, đặc biệt khi đỗ xe hoặc lùi xe trong không gian hẹp, tính năng hỗ trợ hạn chế va chạm sẽ tự động giảm công suất động cơ và can thiệp phanh khi phát hiện nguy cơ va chạm với vật thể xung quanh, giúp người lái tự tin hơn.

Đặc biệt trong tháng 7, khách hàng mua Corolla Cross sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất từ TFSVN chỉ 7,75% trong 6 tháng đầu. Bên cạnh đó, khách hàng đủ điều kiện còn có thể tham gia chương trình vay "Trả trước 0 đồng" với lãi suất cố định 10,25%/năm trong 12 tháng đầu và 12,49%/năm trong 12 tháng tiếp theo.