Vì sao cuối tháng 11 Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn có nắng nóng?

Tháng 11 nóng hơn mọi năm

Khoảng gần 1 tuần nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có nắng 29 - 30 độ C, người dân khi ra ngoài đường đều cảm nhận rõ rệt sự khó chịu của nắng gắt giữa mùa đông.

Tháng 11 năm nay có nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm 1 - 1,5 độ C ĐÌNH HUY

Trao đổi với Thanh Niên về hiện tượng này, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết nguyên nhân chính gây nên hiện tượng nắng nóng giữa mùa đông là do hoạt động của khối không khí lạnh liên tục được tăng cường lệch đông kết hợp thêm với trường phân kỳ trên cao gây nên trạng thái ít mây về đêm, kéo theo hiện tượng phát xạ nhiệt mạnh từ bề mặt trái đất làm nhiệt độ giảm mạnh về đêm.

Ban ngày có nắng ngay từ sáng và nhiệt độ tăng cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, cộng thêm quá trình giảm mạnh của độ ẩm không khí vào buổi trưa làm gia tăng tình trạng hanh, khô vào ban ngày.

Theo ông Tuấn, cuối tháng 11 vẫn xuất hiện nắng nóng cũng một phần do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino đang diễn ra. Tuy nhiên, nắng nóng sẽ không kéo dài nữa khi miền Bắc đang sắp đón một đợt không khí lạnh tăng cường. Tính đến hôm nay, nhiệt độ trung bình tháng 11 ở khu vực miền Bắc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 - 1,5 độ C, có nơi xấp xỉ 2 độ C.

"Mùa đông năm nay, xen giữa những đợt không khí lạnh là thời kỳ nhiệt độ tăng lên do không khí lạnh suy yếu. Vào tháng 11 hằng năm, ở miền Bắc vẫn xuất hiện những ngày có nhiệt độ cao nhất trên 30 độ C nên đây không phải là hiện tượng bất thường", ông Tuấn nói.

Vì sao đỉnh Fansipan liên tục xuất hiện sương muối?

Trước câu hỏi về việc thời tiết tháng 11 nóng hơn mọi năm nhưng đỉnh Fansipan (Lào Cai) liên tục xuất hiện sương muối, ông Tuấn cho rằng, nguyên nhân vẫn do không khí lạnh.

Đỉnh Fansipan liên tục xuất hiện sương muối CTV

"Không khí lạnh liên tục được tăng cường lệch đông với dòng xiết gió tây mang theo nhiều hơi ẩm cho khu vực các tỉnh vùng núi cao. Xen kẽ lại là những ngày có kết hợp với trường phân kỳ trên cao gây nên trạng thái ít mây về đêm. Phát xạ nhiệt mạnh về đêm kết hợp với những ngày có độ ẩm lớn gây nên hiện tượng sương muối trong những ngày vừa qua", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết, mùa đông năm nay, không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, nền nhiệt ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, có khả năng xảy ra những đợt không khí lạnh có cường độ mạnh trong những tháng chính đông nên dự báo trên những đỉnh núi cao vẫn có khả năng xảy ra băng tuyết nhưng không kéo dài và lan rộng.

"Trên thực tế, thông thường vào những năm El Nino, nền nhiệt độ ở nước ta ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, vào những tháng chính đông rét đậm, rét hại vẫn xảy ra. Thậm chí, có năm nhiệt độ giảm xuống rất thấp (như đợt rét hại tháng 1.2016 - năm El Nino rất mạnh), nhiều nơi đã ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất xuống dưới mức lịch sử trong hơn 40 năm và mưa tuyết, băng giá cũng đã xảy ra diện rộng trên khu vực các tỉnh vùng núi Bắc bộ và cả Bắc Trung bộ", ông Tuấn thông tin.