Vì sao da dễ nổi mụn sau Tết dù skincare rất kỹ?

Sau kỳ nghỉ Tết dài đằng đẵng với tiệc tùng sum vầy, ăn uống thả ga và lịch sinh hoạt đảo lộn, không ít chị em dù chăm sóc da "chuẩn chỉnh" vẫn phải đối mặt với tình trạng mụn li ti, viêm đỏ bùng phát. Nguyên nhân không nằm ở routine skincare, mà chính từ những thay đổi nội tiết tố do chế độ ăn, giấc ngủ và stress gây ra. Hiểu rõ cơ chế này sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại làn da khỏe mạnh, mịn màng sau vài tuần điều chỉnh đúng cách.

Tết Nguyên đán là dịp để mọi người thư giãn, quây quần bên gia đình và bạn bè. Thế nhưng, chính những niềm vui ấy lại vô tình trở thành "kẻ thù thầm lặng" của làn da. Theo thống kê từ các phòng khám da liễu, sau Tết lượng bệnh nhân đến khám vì mụn tăng đột biến 30 - 50%, trong đó phần lớn là những người vốn có routine skincare nghiêm ngặt. Dù bạn vẫn rửa mặt đúng giờ, dùng toner, serum, kem dưỡng… thì mụn vẫn "nổi sóng". Tại sao vậy?

Chế độ ăn uống "bất quy tắc" là thủ phạm hàng đầu gây tăng tiết bã nhờn

Trong những ngày Tết, thực đơn thường ngập tràn bánh chưng bánh tét, mứt hạt, đồ chiên rán, thịt kho, lạp xưởng, nước ngọt có ga và rượu bia. Tất cả đều giàu đường tinh luyện, chất béo bão hòa và chỉ số đường huyết cao (GI). Khi lượng đường và chất béo dư thừa vào cơ thể, insulin tăng vọt, kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ hơn. Kết quả là lỗ chân lông bị bít tắc bởi dầu thừa và tế bào chết, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn Propionibacterium acnes (nay là Cutibacterium acnes) phát triển, dẫn đến mụn đầu trắng, đầu đen, mụn viêm.

Rượu bia còn làm tình trạng tệ hơn. Rượu gây mất nước nghiêm trọng, làm da khô bề mặt nhưng tuyến bã nhờn lại tiết nhiều hơn để "bù đắp". Đồng thời, rượu làm tăng cortisol - hormone stress càng thúc đẩy viêm và mụn. Chỉ cần 3 - 4 ngày "thả ga" là đủ để da dầu mụn chuyển từ ổn định sang bùng phát.

Thiếu ngủ và stress là "bom nổ chậm" từ nội tiết tố

Tết thường kéo theo thức khuya xem phim, chơi bài, đi chơi khuya hoặc lo lắng chuẩn bị đón khách. Giấc ngủ bị cắt xén khiến cortisol tăng cao suốt ngày. Cortisol không chỉ làm da tiết nhiều dầu mà còn làm yếu hàng rào bảo vệ da khiến da dễ kích ứng và viêm. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chỉ cần thiếu ngủ 4 đêm liên tiếp, lượng bã nhờn trên da đã tăng 37%.

Khi trở lại guồng quay công việc sau Tết, stress "kép" từ deadline và "mụn Tết" càng làm tình trạng tồi tệ. Dù bạn skincare kỹ đến đâu, nếu hormone không ổn định thì da vẫn "phản ứng".

Trang điểm dày + làm sạch chưa triệt để cùng yếu tố môi trường

Dịp Tết, chị em thường trang điểm cầu kỳ để chụp ảnh, đi chơi. Lớp nền dày, kem che khuyết điểm, phấn phủ… nếu không tẩy trang đúng cách (double cleansing) sẽ để lại cặn bẩn trong lỗ chân lông. Kết hợp với bụi bặm đường phố khi du xuân, khói bụi xe cộ và ánh nắng mạnh hơn bình thường (dù trời lạnh), da càng dễ bị oxy hóa và viêm.

Ở miền Nam, thời tiết nóng ẩm sau Tết làm mồ hôi tiết nhiều, kết hợp dầu thừa càng dễ gây mụn. Ở miền Bắc, không khí khô hanh lại khiến da mất nước, phải dùng kem dưỡng dày hơn, vô tình làm bít tắc thêm.

Tại sao skincare kỹ vẫn "bó tay với mụn"?

Nhiều chị em thắc mắc: "Mình vẫn dùng acid, retinoid, niacinamide đều đặn mà sao vẫn mụn?". Lý do là các hoạt chất đó chỉ tác động bề mặt và hỗ trợ lâu dài, trong khi nguyên nhân gốc rễ là từ bên trong (hormone, viêm hệ thống). Khi da bị "quá tải" bởi lối sống Tết, ngay cả routine hoàn hảo cũng không đủ sức chống lại. Hơn nữa, nhiều người trong Tết lơ là tẩy trang đêm, bỏ qua bước chống nắng hoặc dùng sản phẩm mới thử nghiệm, làm gián đoạn sự ổn định của da.

Phương pháp xử lý mụn sau Tết: Đừng hoảng, hãy theo đúng chiến lược

Theo các chuyên gia, nếu muốn kiểm soát mụn hiệu quả sau Tết thì cần tiếp cận theo 3 bước chuẩn y khoa dưới đây:

• Phục hồi hàng rào bảo vệ da: Tạm ngưng treatment mạnh nếu da đang kích ứng. Ưu tiên làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm cân bằng để ổn định nền da trước.

• Kiểm soát bã nhờn và viêm: Sử dụng hoạt chất có khả năng làm thông thoáng lỗ chân lông như BHA/AHA ở nồng độ phù hợp. Đồng thời bổ sung thành phần hỗ trợ kháng viêm và điều tiết dầu như zinc PCA, niacinamide.

• Can thiệp chính xác vào từng nốt mụn: Thay vì bôi dàn trải toàn mặt, phương pháp chấm mụn tập trung giúp xử lý nhanh nhân mụn mà hạn chế kích ứng lan rộng. Và đây chính là bước nhiều người bỏ qua nhưng lại quyết định tốc độ cải thiện.

Khi mụn đã xuất hiện: Cần một sản phẩm mạnh nhưng an toàn

Nếu bạn đang đối mặt với mụn ẩn, mụn viêm nhỏ hoặc nốt sưng đỏ sau Tết, việc chờ đợi da "tự hết" có thể khiến tình trạng kéo dài, thậm chí để lại thâm. Kem chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel đến từ thương hiệu thuần Việt - Trioderma hoạt động theo cơ chế đa tác động giúp xử lý mụn có kiểm soát, không gây khô bong tróc hay mụn nổi ồ ạt nhiều hơn.

Trong đó, bộ đôi AHA + BHA loại bỏ tế bào chết, thông thoáng lỗ chân lông; potassium azeloyl diglycinate (PAD 10%) - dẫn xuất azelaic acid dịu nhẹ + Zinc kiểm soát dầu thừa, hỗ trợ kháng khuẩn, hạn chế mụn tái phát; chiết xuất lá bàng và rau má làm dịu da, hỗ trợ giảm viêm, hỗ trợ mờ thâm sau mụn. còn hyaluronic acid và panthenol cấp ẩm sâu, giúp phục hồi hàng rào da mà không gây bong tróc.

Điểm khác biệt của Trioderma Anti Acne Gel nằm ở khả năng hỗ trợ giảm sưng và gom cồi mụn nhanh chóng nhưng không làm tổn thương nền da. Gel thấm nhanh, không bết dính, có thể sử dụng cả ban ngày dưới lớp trang điểm. Sau 2–3 ngày sử dụng đúng cách, nhiều người ghi nhận nốt mụn xẹp nhanh, giảm đỏ. Kiên trì 5 - 7 ngày, nhân mụn khô lại và dễ xử lý hơn mà không để lại thâm mụn đậm màu hơn.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 23% tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/kem-cham-mun---anti-acne-gel.html

Kem chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel không phải là giải pháp "đốt cháy giai đoạn" mà là sản phẩm hỗ trợ có cơ sở khoa học gồm làm sạch, kháng viêm, kiểm soát dầu và phục hồi. Sản phẩm với dung tích 15g, giá chỉ 149.000 đồng, tiện lợi mang theo và dùng tiết kiệm nên phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả học sinh - sinh viên.

Với Trioderma Anti Acne Gel, bạn không chỉ "dập tắt" mụn nhanh mà còn giúp ngăn ngừa mụn mới hình thành, giúp làn da trở lại mịn màng, đều màu sau Tết ngắn ngủi. Hãy kết hợp cùng lối sống lành mạnh để hiệu quả tối ưu.

Mụn sau Tết không phải "tai nạn không thể tránh", mà là tín hiệu da đang cần bạn quan tâm toàn diện hơn. Chỉ cần hiểu rõ nguyên nhân, điều chỉnh kịp thời và hỗ trợ bằng sản phẩm phù hợp như Trioderma Anti Acne Gel. Bạn có thể sở hữu làn da khỏe đẹp rạng ngời để bắt đầu năm mới tràn đầy tự tin. Chăm sóc da không chỉ là thói quen, mà là cách yêu thương bản thân mỗi ngày!