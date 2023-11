Vì sao dân Texas phản đối các vụ phóng tên lửa Starship của tỉ phú Musk?

Rốc két Starship trên bệ phóng ở Boca Chica, Texas, ngày 16.11 AFP/GETTY

Tên lửa đẩy Starship của SpaceX đã rời bệ phóng ở miền nam Texas vào ngày 18.11 và đạt độ cao 38,6 km trước khi nổ tung.



Bất chấp nhiều sự khen ngợi về mặt kỹ thuật đối với SpaceX, các tổ chức dân sự Texas đã lên tiếng phản đối vì những cộng đồng sống gần bãi phóng tiếp tục trải qua nhiều sự phiền hà. Nhà cửa của dân địa phương bị rung chuyển và những mảnh vụn từ rốc két rơi xuống khu vực dân cư.

"(Tỉ phú Elon) Musk và dự án "con cưng" đầy hào nhoáng của ông ta tiếp tục gây ô nhiễm và phá hủy bãi biển và đường bờ biển tuyệt đẹp và đời sống hoang dã của khu vực. SpaceX, một thứ dự án tư nhân, không cần thiết và chỉ muốn lấy tiền dân giàu sụ, từ chối tuân thủ các quy định về an toàn, các điều luật bảo đảm môi trường và ý muốn của các cộng đồng địa phương cũng như người dân bản xứ", báo điện tử chron.com hôm 22.11 dẫn lời ông Christopher Basaldú của Mạng lưới Công lý Môi trường Nam Texas.

Bên cạnh đó, tổ chức Another Gulf Is Possible, có thành viên từ Brownsville (Texas) đến Pensacola (Florida), vào ngày 1.12 đã lên lịch công chiếu bộ phim ghi lại sự phản đối của cộng đồng đối với SpaceX.

Nhiều người dân ở Nam Texas từ lâu đã cảnh báo về những quan ngại môi trường và vấn đề hậu cần liên quan đến các vụ phóng Starship. Các tổ chức lên tiếng về việc SpaceX phong tỏa bãi biển Boca Chica trước lần phóng rốc két đầu tiên hồi tháng 4, và những hoạt động của công ty tư nhân này đang đe dọa các loài sinh vật hoang dã tại khu vực.

Sau đó, các tổ chức môi trường đâm đơn kiện Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) với cáo buộc cơ quan này không tiến hành thẩm định ảnh hưởng đối với môi trường trước khi rốc két Starship được phóng. Trong khi đó, SpaceX lại cho rằng FAA phê duyệt quá chậm chạp, gây cản trở cho dự án của hãng.

Những mảnh vụn bê tông rơi vãi khắp nơi sau vụ phóng CƠ QUAN QUẢN LÝ CÁ VÀ MÔI TRƯỜNG HOANG DÃ MỸ

Theo Bloomberg, vụ phóng Starship gây ảnh hưởng nặng nề cho môi trường địa phương. Đây là kết luận của các nhà sinh học thuộc Cơ quan Quản lý Cá và Môi trường Hoang dã Mỹ sau thời gian điều tra và thu thập chứng cứ.

Các nhà khoa học chỉ có thể tiếp cận khu vực sau 48 giờ kể từ khi rốc két rời bệ phóng. Họ ghi nhận nhiều khối bê tông vương vãi khắp nơi, những hố trũng sâu 30 cm. Công viên quốc gia gần đó xảy ra tình trạng hơn 16.000 m2 diện tích đất đai bị thiêu hủy. Nhiều ổ cua, ổ chim cút bị thiêu rụi.

Về tổng quát, vụ nổ từ bệ phóng đã gieo rắc những khối bê tông trên khắp 168 héc ta, với các mảnh vụn bê tông bị quẳng xa hơn 800 m tính từ bệ phóng và gây cháy trên diện tích hơn 1,4 héc ta.