Vì sao đạo diễn Trần Ka My chọn Hứa Vĩ Văn đóng vai tình báo?

"Đâm đầu vào đá" để giải bài toán làm phim lịch sử, tình báo Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh ưu tiên yếu tố giải trí, việc theo đuổi đề tài tình báo, lịch sử luôn bị xem là "đường khó". Không chỉ đòi hỏi độ chính xác về bối cảnh, tư liệu, dòng phim này còn đặt ra bài toán cân bằng giữa sự thật lịch sử và ngôn ngữ điện ảnh.

Một cảnh quay trong Tận hiến đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa diễn viên và địa hình thực tế Ảnh: NVCC

Với Tận hiến, lấy cảm hứng từ cuộc đời chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành (bí danh P1) vào thập niên 1960, đạo diễn Trần Ka My không chọn cách kể theo kiểu tái hiện sự kiện một cách tuần tự. Thay vào đó, anh tập trung vào điều mà anh gọi là "tinh thần của sự thật", tức là đi sâu vào tâm lý và những giằng xé bên trong con người trong bối cảnh khắc nghiệt.

Cách làm này, theo chính nam đạo diễn thừa nhận, chẳng khác nào "đâm đầu vào đá". Bởi khi không dựa vào những cao trào dễ thấy hay các chi tiết giật gân, bộ phim buộc phải đứng vững bằng chiều sâu nội tâm và cách kể chuyện.

Trần Ka My có cách làm việc khắt khe, tỉ mỉ đến từng chi tiết Ảnh: NVCC

Sự lựa chọn đó cũng kéo theo một phương pháp làm phim khắt khe. Phần lớn bối cảnh được thực hiện tại các khu vực rừng núi hiểm trở ở Lào. Thay vì né tránh điều kiện khó khăn, ê-kíp điều chỉnh kịch bản và cách dàn dựng ngay tại hiện trường để tận dụng tối đa yếu tố thực tế.

Từ vị trí máy quay đến sự di chuyển của diễn viên đều phải "ăn theo" địa hình. Nhịp phim vì thế cũng được giữ ở mức chậm, chắc, tạo không gian cho diễn xuất nội tâm. Đáng chú ý, những trải nghiệm đời sống cá nhân cũng được đạo diễn đưa vào phim. Nhân vật chính trong Tận hiến là người cha của ba cô con gái. Chính trải nghiệm làm cha ngoài đời giúp Trần Ka My xử lý các cảnh gia đình một cách tự nhiên, tạo điểm lắng cần thiết giữa mạch phim nhiều căng thẳng.

Chọn Hứa Vĩ Văn vì yêu cầu vai diễn

Quyết định giao vai chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành cho Hứa Vĩ Văn là một trong những điểm gây chú ý nhất của dự án. Không ít ý kiến cho rằng hình ảnh lịch lãm, điềm đạm của nam diễn viên khó phù hợp với một nhân vật hoạt động trong môi trường nguy hiểm, nhiều biến động.

Hứa Vĩ Văn trong vai chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành, nhân vật đòi hỏi diễn xuất thiên nhiều về nội tâm Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, Trần Ka My cho rằng đây là lựa chọn dựa trên yêu cầu của vai diễn. Theo anh, một chiến sĩ tình báo kỳ cựu không phải là người bộc lộ cảm xúc rõ ràng, mà ngược lại, luôn sống trong trạng thái kiểm soát nội tâm cao độ. "Đó là kiểu nhân vật mà phần chìm quan trọng hơn phần nổi. Diễn viên phải biết giữ lại suy nghĩ, chỉ để lộ cảm xúc qua những chi tiết rất nhỏ như ánh mắt, nhịp thở...", nam đạo diễn lý giải.

Theo Trần Ka My, Hứa Vĩ Văn có sự chín chắn và khả năng tiết chế cần thiết để thể hiện dạng vai này, nơi diễn xuất không nằm ở lời thoại hay hành động lớn, mà ở những chuyển động rất nhỏ.

Tận hiến có nhịp kể chậm, ưu tiên chiều sâu tâm lý thay vì hiệu ứng thị giác Ảnh: Poster phim

Trên phim trường, các diễn viên được yêu cầu tiếp cận nhân vật theo phương pháp mà đạo diễn ví như "đánh biệt kích dưới nước". Nghĩa là phải sống trọn trong thế giới nội tâm trước, tích lũy cảm xúc, chỉ biểu đạt ra ngoài khi thật sự cần thiết.

Với anh, sự im lặng trên màn ảnh không phải là khoảng trống, mà là một dạng ngôn ngữ. "Ít lời không có nghĩa là ít diễn. Ngược lại, đó là kiểu diễn khó hơn, vì mọi thứ đều phải được dồn nén", Trần Ka My nói.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng quen với nhịp phim nhanh, Trần Ka My thừa nhận áp lực là có thật. Tuy nhiên, anh cho rằng vấn đề không nằm ở đề tài mà ở cách kể. Tận hiến vì vậy được định hình như một nỗ lực tìm điểm cân bằng: giữ được chiều sâu của dòng phim tình báo, nhưng vẫn đủ sức cuốn hút để tiếp cận khán giả trẻ.