Vì sao đập mạnh điều khiển từ xa vào tay lại giúp 'hồi sinh' pin?

Tuy nhiên, một trong những vấn đề phổ biến mà người dùng gặp phải là thời lượng pin của điều khiển từ xa. Mặc dù việc không cần rời khỏi ghế sofa để điều chỉnh TV là rất tiện lợi, nhưng việc thay pin vẫn là điều cần thiết sau một thời gian sử dụng.

Điều khiển từ xa hết pin, thói quen "đập vài cái" được nhiều người chúng ta sử dụng ẢNH: MEDIANAMA

Có một điều thú vị là nhiều người thường có thói quen đập mạnh điều khiển từ xa vào tay, và đôi khi, hành động này lại giúp điều khiển hoạt động trở lại. Vậy, có cơ sở khoa học nào cho hiện tượng này?

Sự thật phía sau 'cú đập thần thánh' khiến điều khiển từ xa hoạt động lại

Đầu tiên, cú đập có thể làm bong lớp oxy hóa hình thành giữa các cực của pin và các điểm tiếp xúc bên trong điều khiển, giúp khôi phục kết nối giữa hai cực, cho phép điều khiển hoạt động lâu hơn. Một lý do khác có thể liên quan đến thành phần hóa học của pin, khi cú đập đóng vai trò như một chất xúc tác kích thích phản ứng hóa học cần thiết để điều khiển hoạt động trở lại.

Mặc dù đây không phải là những lý do chắc chắn, nhưng chúng có thể giải thích phần nào hiện tượng pin 'hồi sinh'. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần xem xét cách hoạt động của pin dùng một lần - vốn được sử dụng trên các điều khiển từ xa.

Có những cơ sở khoa học giúp giải thích cho hiện tượng này ẢNH: K. VĂN

Pin dùng một lần bao gồm một cực dương và một cực âm, cùng với chất điện phân giúp tạo ra năng lượng. Cấu trúc và thành phần hóa học của pin phụ thuộc vào loại pin, như lithium hay kiềm. Khi hai cực này cạn kiệt, pin được coi là "chết". Tuy nhiên, khi bị lắc hoặc đập, các thành phần bên trong pin có thể dịch chuyển, giải phóng một phần năng lượng còn lại giúp điều khiển hoạt động trong một thời gian ngắn.

Một vấn đề khác liên quan đến pin là quá trình oxy hóa, hay còn gọi là ăn mòn. Ngay cả khi không sử dụng, các phản ứng hóa học vẫn diễn ra có thể dẫn đến rò rỉ và tạo ra bột màu trắng hoặc xanh lá cây. Những rò rỉ này có thể ảnh hưởng đến kết nối giữa pin và điều khiển từ xa. Khi điều khiển bị đập, nó có thể định vị lại pin hoặc làm hỏng lớp oxy hóa, từ đó khôi phục kết nối.

Dù lý do chính xác cho hiện tượng này vẫn chưa được xác định, có thể thấy rằng hành động đập điều khiển từ xa thường mang lại hiệu quả bất ngờ.