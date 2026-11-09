Vì sao đề xuất nghỉ lễ ngày 27.7 được chuyên gia ủng hộ?

Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 9.11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho hay, cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung ngày 27.7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Lao động và các luật liên quan. Nếu được Quốc hội thông qua, dự kiến áp dụng từ năm 2027.

Đề xuất bổ sung ngày 27.7 vào danh sách ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương đang nhận được nhiều ý kiến đồng tình ẢNH: TUẤN MINH

Theo Bộ trưởng, mục đích của việc bổ sung ngày nghỉ này là tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân những người có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc.

Ngày 27.7 xứng đáng trở thành ngày nghỉ lễ

Đề xuất này ngay sau đó nhận được rất nhiều ý kiến của dư luận và các chuyên gia. Chia sẻ với Thanh Niên, ông Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cho biết ông từng đề xuất lựa chọn ngày này làm ngày nghỉ lễ khi sửa đổi bộ luật Lao động năm 2019.

Theo ông Lợi, mục đích của đề xuất là để người dân có một ngày nghỉ làm việc, dành thời gian tham gia những hoạt động thiết thực nhằm tri ân người có công với cách mạng, với đất nước.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, đề xuất nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Một số quan điểm cho rằng việc lựa chọn ngày 27.7 có thể tác động đến cảm xúc của một bộ phận người dân, cũng như vấn đề hòa hợp, đoàn kết dân tộc. Sau quá trình thảo luận, đề xuất này không được thông qua.

Ở thời điểm hiện tại, ông Lợi cho rằng bối cảnh đất nước đã có nhiều thay đổi. Sau 50 năm thống nhất, Việt Nam đang tiếp tục khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Cùng với sự phát triển của đất nước, nhận thức xã hội cũng có những chuyển biến tích cực.

"Tôi hoàn toàn hoan nghênh ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc lựa chọn ngày 27.7 làm ngày nghỉ lễ. Đây là ngày Thương binh - Liệt sĩ toàn quốc, hoàn toàn xứng đáng để trở thành một ngày nghỉ có ý nghĩa", ông Lợi bày tỏ.

Hợp lý về thời gian nghỉ ngơi của người lao động

Ở góc độ quan hệ lao động, luật sư Lê Đình Quảng, nguyên Phó trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), nhìn nhận đề xuất bổ sung ngày 27.7 làm ngày nghỉ lễ, dự kiến áp dụng từ năm 2027, là phù hợp với bối cảnh hiện nay.

"Ngày 27.7 là ngày tri ân, ngày thiêng liêng của đất nước để tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây là mệnh lệnh từ trái tim. Việc lựa chọn ngày này làm ngày nghỉ lễ để người dân có điều kiện tham gia các hoạt động tri ân là rất phù hợp", ông Quảng nhận định.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt xã hội, theo ông Quảng, việc bổ sung ngày nghỉ 27.7 còn hợp lý về phân bổ thời gian nghỉ trong năm.

Hiện nay, khoảng thời gian từ ngày 1.5 đến dịp Quốc khánh 2.9 kéo dài khoảng 4 tháng mà không có ngày nghỉ lễ chính thức nào. Do đó, việc bổ sung ngày 27.7 sẽ tạo thêm một khoảng nghỉ giữa năm, giúp người lao động có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.

Ông Quảng cũng cho rằng số ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương của người lao động Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp so với một số nước trong khu vực.

"Kinh tế - xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người và vị thế quốc gia được nâng lên. Người lao động cần được thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển này. việc bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ là chính đáng, phù hợp với sự phát triển của đất nước", ông Quảng phân tích.